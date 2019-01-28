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Soğuk havalarda artan göğüs ağrısının nedenleri

Soğuk havalarda artan göğüs ağrısının nedenleri

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Fehmi Töre, kalbe yetersiz kan ve oksijen gelmesi sonucu oluşan ve ‘Angina Pektoris’ denilen göğüs ağrısının soğuk kış günlerinde daha sık yaşandığını belirterek “Bu spazm kalp krizi geçirmemize neden olabilir” dedi.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 03:00 - Güncelleme: 28-01-2019 03:00

Prof. Dr. Töre, “Kalbimiz: Anjiyo, Balon ve Stend Uygulamaları” konulu bir konferans verdi. Töre, özetle ‘Angina Pektoris’in göğüs ağrısı demek olduğunu anlattı.

Töre, Bu rahatsızlığın; göğüs kemiğinin arkasında herhangi bir efor yapılırken ortaya çıkan biber dökülmüş gibi bir yanma, boğazda kravat sıkar gibi bir sıkışma, göğüste üzerinde bir bavul varmış gibi bir baskı, sol kolun sol elin küçük parmak ve yüzük parmağına vuran bir ağrı veya çenenin sol tarafına, bazen boyun ve sırtta yayılan bir ağrı diye tarif edildiğini belirttti.

Prof. Dr. Hasan Fehmi Töre, “Bugüne kadar bu tarif hiç değişmemiş ama hastalığın tedavisi teknoloji ile beraber değişmiş ve gelişmiştir. Bahsettiğimiz bu Angina Pektoris çoğu zaman kalp hastalığına bağlı olarak ortaya çıkıyor nadiren boyun ağrısı, boyunda kireçlenme, kaslardaki ağrı, kulunç denilen çoğu zaman soğukla birlikte oluşan kas ağrılarından da oluşabilir. Bunlar içinde en önemlisi kalp ile ilgili olanıdır. Öyleyse bu şikâyetler ile gelen kişide bu ağrıların kalp ile ilgili olup olmadığı araştırılmalıdır. Kalp ile ilgili değilse uygun ilaçlarla tedavi edilir, ancak kalp ile ilgili ise mutlaka kalpteki problem araştırılmalı ve ortaya çıkarılmalıdır” dedi.

Koroner damarlardaki daralma yüzde 70 daralıncaya kadar çok belirti vermez
Angina Pektoris’in, kalbin kendini besleyen koroner damarların daralmasıyla ortaya çıktığını belirten Töre, “Daralan damarlar o sırada kalbin yapmakta olduğu işe karşılık kan ihtiyacını yeterli olarak karşılayamadığı için biz göğsümüzde ağrı, Angina Pektoris hissederiz. Koroner damarlardaki bu daralma yüzde 70 daralıncaya kadar çok belirti vermez. Bu orandan sonra yol yürürken, yokuş çıkarken, merdiven çıkarken bu belirtiler ortaya çıkar ve istirahatle 1-2 dakikada kendiliğinden geçer veya dilaltı nitrat alındığında gene 1-2 dakikada geçer. Eğer 1-2 dakikada geçiyorsa kalbe ait bir problemdir, 10-15 dakikada geçiyorsa muhtemelen kalp dışı sebeplere bağlıdır” diye konuştu.

Soğuk havada göğüs ağrısı neden artar?
Kış günlerinde soğuk ile ilgili olmak üzere Angina Pektoris’in daha sıklıkla ortaya çıktığını belirten Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Hasan Fehmi Töre, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Sıcak odada otururken dışarı çıktığımızda soğuk havanın yüzümüze çarpması, hele rüzgar varsa soğuk rüzgarın yüzümüze çarpması nedeniyle yüzümüzdeki damarlar ve kalbimizdeki koroner damarlar refleks olarak spazm olur ve göğsümüzde Angina Pektoris hissederiz. Bu spazm kalp krizi geçirmemize neden olabilir. Kışın soğuk havalarda kalp krizi sayısının artmasının nedenlerinden birisi de budur. Eğer Angina Pektoris bulguları varsa yani yol yürürken, yokuş çıkarken, merdiven çıkarken göğsümüze ağrı geliyorsa, göğsümüzde yanma, baskı, boğazımızda sıkışma, sol omuzda kolumuza ağrı geliyorsa ve bu şikâyetler durup dinlenince 1-2 dakikada geçiyorsa mutlaka kardiyoloji uzmanına gitmelisiniz.”

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