Soğuk algınlığını seks ile tedavi edin

Seks yapmak bilinenin aksine sadece zevk vermekle bitmiyor aynı zamanda sağlığa olan bu faydası ile insan sağlığına oldukça faydası bulunmaktadır.

Gerek kış mevsiminde gerekse normal yaşamda grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarda çözüm yolu ya hastaneye gidip doktor muayenesinde ararız ya da C vitamini tüketiminde buluruz. elmaelma.com'da yayınlanan ve Wilkes Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre haftada iki kere seks yapmak vücuttaki immünolobulin A değerini yüzde 20 oranında arttırmaktadır. Bu durum soğuk algınlığı gibi çeşitli hastalıklara kaşrı korumaktadır. Bu noktada partnerinizle bütün pozisyonları deneyin ve aklınıza gelebilecek en ateşli geceyi yaşayın.

Kaynak: elmaelma.com