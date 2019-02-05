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Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan liseli Buket öldü

Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan liseli Buket öldü

MUĞLA'nın Milas ilçesinde soğuk algınlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan lise öğrencisi Buket Bektaş (15), yaşamını yitirdi.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 14:30 - Güncelleme: 05-02-2019 14:30

Milas'taki Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Buket Bektaş, soğuk algınlığı şikayetiyle ailesi tarafından 16 Ocak Çarşamba günü 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu ağır olan Bektaş, buradaki müdahalesinin ardından aynı gün ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ertesi gün Bektaş, yoğun bakım servisinde yer olmadığı gerekçesiyle Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Viral enfeksiyon teşhisiyle tedaviye alınan Buket Bektaş, bu sabah yaşamını yitirdi.

AĞIR GRİP GEÇİRMİŞTİ
Bektaş'ın ölümü, ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarında büyük üzüntü yarattı. Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Aktaş, "Öğrencimiz rahatsızlığında haftanın öncesi ağır grip geçirmişti. Kendisi dünyalar tatlısı bir evladımızdı. Kimseyi kırmayan, güler yüzlü ve sıcakkanlı bir yapısı vardı. Acımız büyük" dedi.

Bektaş'ın cenazesinin bugün Milas'ın Alatepe Mahallesi'nde öğle kılınacak cenaze namazının ardından Alatepe Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği ifade edildi.

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Kaynak : DHA

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