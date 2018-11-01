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Soğuk algınlığı için hangi gıdalar tüketilmeli?

Soğuk algınlığı için hangi gıdalar tüketilmeli?

Soğuk algınlığı, grip, bronşit gibi hastalıkların sıkça yaşandığı bu dönemde hangi gıdaları tüketmeliyiz? TABDER Başkanı Ayhan Ercan cevapla.tv'ye yanıtladı.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 09:05 - Güncelleme: 01-11-2018 09:05

Balık zeytinyağı ve ceviz bağışıklık sisteminizi güçlendirir.Omega 3 yağ asitlerini içeren balık, balık yağı, fındık ve ceviz ile omega 9 içerikli zeytinyağı, fındık yağı gibi sıvı yağlar bağışıklık sistemini olumlu etkilerler. 

Enfeksiyona karşı çinko!
Çinko eksikliği enfeksiyonlara karşı zayıflığı da beraberinde getirmektedir. Çinko kaynakları kırmızı et ve kabuklu deniz ürünleri ile karaciğer gibi hayvansal kaynaklı besinler, fındık, ceviz, fıstık gibi kuruyemişler, süt, peynir ve kuru baklagillerdir. Haftada 2-3 kez kuru fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagilleri sofranızda bulundurmanızda fayda vardır.

Yoğurt ve kefir koruyucu kalkan etkisi yapıyor!
Probiyotik ve prebiyotikler bağırsak florasını güçlendirerek mide-bağırsak enfeksiyonlarına karşı direnç oluşturulmasını sağlar. Yoğurt ise içerdiği laktik asit ile mikroplara karşı koruma sağlar. Öğünlerinizde mutlaka düzenli olarak yoğurt, ayran veya kefir olmalıdır.

C vitamini tüketilmeli
 Sonbahar ve kış mevsiminin vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olan kuru baklagillerin, esmer ekmek, bulgur, kepekli makarna gibi tahılların ve özellikle C vitamini açısından zengin sebze ve meyvelerin tüketimine ağırlık verilmelidir.

Günde 10-12 bardak su içilmeli
Sıvı tüketimi vücudumuz için çok önemlidir. Sıvı eksikliğinde tüm metabolizmanızda dengesizlikler ortaya çıkmakta, hastalık halinde iyileşme gecikmektedir. Günde 10 - 12 bardak su içmeli, daha yüksek sıvı kayıplarında (ateş, ishal gibi) bu kayıplar karşılanarak, sıvı dengesi sağlanmalıdır.

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