Soğan suyunun hangi hastalığa büyük faydası vardır?

Kış hava şartlarının insan vücuduna olumsuz etkisi olarak oluşan rahatsızlıklardan en çok boğaz enfeksiyonları dikkat çeker. Tüm iltihabın boğazda toplanması yeme içme, duyma ve uyumayı etkilediğinden kişinin hasta kalma süresi uzar.

Yutkunmayı güçleştiren bu iltihaplanma şiddetli boğaz ağrılarına neden olur. Uzmanlar bu rahatsızlıklar için iltihap kurutucu balgam söktürücü ilaçlar önerirler. Ancak ilaç kullanma taraftarı olmayan hastalara ise bazı besinlerin tüketilmesini tavsiye ederler.

SOĞAN SUYU: Allicin maddesi bakımından güçlü olan soğan, tam bir antibiyotik etki gösterir. Bu özelliği sayesinde vücutta biriken tüm virüs ve toksinleri vücuttan kısa sürede atar. Ayrıca içerdiği sülfür içerik balgam söktürücüdür. Özellikle hava yolu ile boğaz yerleşen enfeksiyonlu hücreleri balgam yolu ile vücuttan atar. Gün de bir bardak ılık bir şekilde soğan suyu tüketebilirsiniz. Acı tadı için içerisine bir kaşık bal ekleyebilirsiniz.