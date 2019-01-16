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Soğan bir iki ay içinde 10 TL olacak işin uzmanından soğan açıklaması

Soğan bir iki ay içinde 10 TL olacak işin uzmanından soğan açıklaması

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, ithal soğanlarda 28 Şubat'a kadar vergilerin sıfırlanmasını değerlendirdi. Güngör, soğanın fiyatının 1-2 ay içerisinde 10 TL'ye çıkmasının beklendiğini söyledi.  

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 08:50 - Güncelleme: 16-01-2019 08:50

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 28 Şubat'a kadar kuru soğan ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.

Bu kararla şirketler sıfır vergiyle dışarıdan soğan ithal edebilecek. Kararın resmi gazetede yayınlandığı günden itibaren Türkiye, Bosna Hersek'ten sıfır, Singapur'dan yüzde 30.9, Güney Kore, Malezya ve diğer ülkelerden ise yüzde 49.5 gümrük vergisi ile soğan ithal edebilecek. 

İthalat kararını değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, "Bu ayıp bize yeter" dedi. Geçen yıl zarar eden üreticinin üretimden vazgeçtiğine işaret eden ve 1-2 ay içerisinde soğanın 10 liraya çıkmasının beklendiğini söyleyen Güngör, günün kurtarılmaya çalışıldığını söyledi.

FİYAT ARTACAK TÜKETİM AZALACAK
Düşük rekolte nedeniyle üreticinin elindeki malı geçen sonbahar başında ortalama 1 TL'den elinden çıkardığını hatırlatan Güngör, ayrıca kuru soğanın kişi başına yıllık tüketim ortalamasının 22 kilogram olduğuna da dikkat çekerek "Araştırmalarımıza göre bu yıl tüketim 16-17 kg'a kadar düşecek, fiyatlar daha da yükselecektir" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • Misafir 16 Ocak 2019 09:55 ithal gelen mi pahalı olacak yerli üretim mi ithal olandan daha pahalı olacak! Vatandaş hangisi ile ağlayacak! Oyyy oyyy ki oy!

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