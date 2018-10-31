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Sofranın tuzu eksilecek! Peynir, zeytin tek tek açıklandı

Sofranın tuzu eksilecek! Peynir, zeytin tek tek açıklandı

Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu arasında Sodyum/Tuz Azaltma Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında 18 kategoride yer alan gıda ve içeceklerde tuz oranı düşürülecek. Bunların içinde peynirden zeytine bir çok ürün yer alıyor.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 10:09 - Güncelleme: 31-10-2018 10:17

Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu arasında imzalanan Sodyum/Tuz Azaltma Protokolü  imzalandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi çalışmaları kapsamında imzalandı.

2018-2023'ü kapsayan protokole göre firmalar, ambalajlı gıda ve içeceklerde her yıl tuz miktarını kademeli olarak azaltmayı kabul etti. 

KURUYEMİŞ, TURŞU, HAZIR ÇORBA....
Protokol kapsamında, 18 kategoride yer alan gıda ve içeceklerde tuz oranı düşürülecek. Bu kategoriler peynir, zeytin, baharat, hazır çorba, et, tuzlu soslu kuruyemiş, hazır turşu, cips, bisküvi-kek-kraker, süt ürünü, yağ ve margarin, makarna ve erişte, hazır öğün, kahvaltılık gevrek, balık ürünü, kümes ürünüyle sos ve çeşniler olarak belirlendi.

2 KAT DAHA FAZLA TÜKETİYORUZ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), günlük kişi başı tuz tüketiminin 5 gramın altında olmasını öneriyor. Bu miktar bir tatlı kaşığı veya tepeleme bir çay kaşığına denk geliyor. Aşılmaması önerilen bu miktar, yemeklere sonradan eklenen tuzu değil gün içinde tüm besinlerle alınan toplam tuz miktarını ifade ediyor.

Sağlık Bakanlığı ile DSÖ iş birliğinde gerçekleştirilen 2017 Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması'na göre, Türkiye'de günlük kişi başı tuz tüketimi ise 9,9 gramı buluyor. 

AŞIRI TUZ HASTA EDİYOR
Birçok bilimsel araştırma, tuzun aşırı tüketiminin kan basıncını yükselttiğini, hipertansiyon sonucunda inme, kalp krizi, kalp yetmezliği ve böbrek hastalıklarının görülme sıklığını artırdığını ortaya koyuyor.

Aşırı tuz tüketiminin mide kanseri riskini artırdığı, vücuttan kalsiyum atımını kolaylaştırarak kemik sağlığını olumsuz etkileyebildiği, şekerli gıdalarla beraber obezite sorununa sebep olabildiği biliniyor. Bu nedenlerle beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesinde diyetle sodyum/tuz alımının azaltılması öneriliyor.

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