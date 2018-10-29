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Şoförün yolculara söylediği sözler hayrete düşürdü

Şoförün yolculara söylediği sözler hayrete düşürdü

Kayseri’den İzmir’e yolcu taşıyan otobüsün Aksaray'da arızalanmasının ardından yolcuların yaşadıkları şoke etti. Otobüs şoförünün yolculara sarf ettiği sözler ise tartışma yarattı.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 21:09 - Güncelleme: 29-10-2018 21:09

Kayseri’den İzmir’e yolcu taşıyan otobüs, Aksaray’da arızalandı. Otobüsteki 28 yolcu iddiaya göre, götürüldükleri bir tesiste aracın tamir edilmesini bekledi. Mağdur olan yolcuların şikayetlerini ilettikleri otobüs şoförü Zeydi K. "Ne yapalım, sizi tesise getirdik. Nereye götüreyim, evime mi götüreyim" diye cevap verdi. Bazı yolcular kendi imkanlarıyla, bazıları ise 8 saat bekleyip, araç tamir edildikten sonra yoluna devam etti.

Kayseri’den İzmir’e gitmek için yola çıkan Zeydi K. (46) yönetimindeki otobüs marş dinamosundaki arıza nedeniyle, saat 02.00 sıralarında Aksaray’a 30 kilometre kala yolda kaldı. İddiaya göre, otobüs, yolcular tarafından itilerek çalıştırıldı ve Aksaray’a kadar geldi. 28 yolcunun bulunduğu otobüs, Aksaray Karasu Kavşağı’nda bir tesise getirilerek park edildi. Otobüsteki arızanın giderilmesi için tamirci çağrıldı. Uzun süre bekledikleri için rahatsız olan yolcular, otobüs şoförü Zeydi K.’ye şikayetlerini iletti. Zeydi K. ise yolculara "Ne yapalım, sizi tesise getirdik. Nereye götüreyim, evime mi götüreyim?" diye cevap verdi. Bunun üzerine yolcular polis çağırdı. Aracın tamir edileceğinin öğrenilmesi üzerine kimse şikayetçi olmayınca polis tesisten ayrıldı. Bazı yolcular yola kendi imkanlarıyla devam etti, bazıları ise otobüsün tamir edilmesi için iddiaya göre 8 saat bekledi. Tamircinin çalışması sonucu otobüsteki arıza giderildi. Yolcular, tamir edilen otobüse binerek yola devam etti.

Yolcu otobüsü firmasının Aksaray’daki yetkilileri ise gecikme yaşandığını kabul ederek, bunun nedeninin tamir maliyetinin yüksek olmasından kaynaklandığını ileri sürdü.

OTOBÜSÜ İTEREK TEKRAR ÇALIŞTIRDIK’

Saatlerce beklediklerini ve mağdur olduklarını söyleyen yolculardan Süleyman Koç, "Otobüse Kayseri’den binip İzmir’e gidecektim. Aksaray’a 30 kilometre kala araç arıza verdi. Biz de içindeki yolcularla birlikte aracı iterek tekrar çalıştırdık ve birkaç kilometre gittikten sonra yine aynı arızayı verdi. Tamirci ayarladık ve buraya kadar geldik. Ben firma yetkililerini 2 kez aradım, 4-5 kez arayanlar var. Bize ne bir yemek ne de kalacak bir yer verdiler. Bunlar bizim haklarımız. Ama hep bize ’Biz size döneceğiz’ diyorlardı. 8 saat içinde buraya bir araç getiremediler" diye konuştu.

Yolculardan Nihan Eskitaş ise "Bizi en azından otogara götürseler ve mağduriyetimizi giderseler iyi olurdu. Biz başka firmalardan kendimiz evimize kendi imkanlarımızla da giderdik. Şu anda bize hiçbir açıklama yapmadılar, gece de çok üşüdük" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 29 Ekim 2018 22:26 Şoför haklı, bile bile arıza yaptıracak hali yok, ayrıca elli tane insanı evine götürecek hali yok en doğrusunu yapmış, şoföre kızanların evi geniş galiba 20+1 olabilir.

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