Şoförü, Donald Trum'a dava açtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel şoförü, Trump'a dava açtı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel şoförü, Trump'a dava açtı. Cintron'un avukatı Larry Hutcher, yaptığı açıklamada Cintron'un Trump için binlerce saat fazladan çalıştığını ancak bunların ücretini alamadığını söyledi. Avukat Hutcher ayrıca Trump'ın "işçilerin haklarına tam bir saygısızlık" yaptığını belirtti. Twitter

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Independent'ta yer alan haberde Cintron'un Trump için son altı yılda toplam 3 bin 300 saat fazla çalıştığı ve bu saatin ücretini alamadığı belirtildi. Trump'ın sözcüleri ise Cintron'un tüm haklarının ödendiğini söylüyor. Twitter

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ABD Başkanı Donald Trump'ın özel şoförü, Trump'a dava açtı. Cintron'un avukatı Larry Hutcher, yaptığı açıklamada Cintron'un Trump için binlerce saat fazladan çalıştığını ancak bunların ücretini alamadığını söyledi. Avukat Hutcher ayrıca Trump'ın "işçilerin haklarına tam bir saygısızlık" yaptığını belirtti.

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