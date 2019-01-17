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Şoför olarak başladı şimdi İbradı belediye başkan adayı oldu

Şoför olarak başladı şimdi İbradı belediye başkan adayı oldu

ANTALYA'nın İbradı ilçesinde Mustafa Kozanoğlu (45), şoför olarak işe başladığı belediyede başkan olmak için Demokratik Sol Parti'den (DSP) aday oldu.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 04:59 - Güncelleme: 17-01-2019 04:59

31 Mart yerel seçimlere katılacak 13 partiden biri olan DSP'nin, İbradı ilçesindeki adayı Mustafa Kozanoğlu oldu. Ankara'da DSP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Önder Aksakal ile görüşen Mustafa Kozanoğlu, DSP'nin sosyal medya hesaplarından İbradı Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Açıklamada "Antalya/İbradı adayımız Mustafa Kozanoğlu oldu. Genel Başkanımız Önder Aksakal'ın makamında kabul ettiği Kozanoğlu, Akgüvercinli DSP bayrağını İbradı Belediyesi'ne dikeceği sözünü verdi. Hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

Şofördü başkan adayı oldu
Mustafa Kozanoğlu İbradı'da 1972 yılında doğdu; ilkokulu ve ortaokulu burada bitirdikten sonra Beyşehir Lisesi'nde başladığı lise eğitimini Açık Lise'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ön Lisans Programı'nı bitirdi. 1994 yılında İbradı Belediyesi'nde işçi kadrosunda şoför olarak kamu görevine başladı. 2001-2008 yılları arasında İbradı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaptı. 2008-2014 yılları arasında da İbradı İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nde çalıştı. 2008 yılında İbradı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü olarak görev yaptı. 2014 yılında Büyükşehir Yasası ile özel idarelerin kapatılması üzerine kadrosu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne aktarıldı.

İBRADI'DA ÜÇ ADAY YARIŞACAK

Aynı yıl İbradı Belediyesi'ne geçiş yapan Mustafa Kozanoğlu burada Yazı İşleri, İnsan Kaynakları ve Fen İşleri Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Bu dönemde İbradı'da faaliyet gösteren bazı derneklerde yönetici olarak görev aldı; 2015-2018 yılları arasında da kurucusu olduğu İbradı Spor Kulübü'nün başkanlığını yaptı. Evli ve üç çocuk babası olan Mustafa Kozanoğlu, İbradı Belediye Başkanı adayı olmak için 15 Kasım 2018 tarihinde kamu görevinden istifa etti. Daha önce sadece AK Parti ve CHP'nin seçime katılarak ikili bir yarış sürdürmesi beklenen İbradı'de, DSP'nin başkan adayını açıklamasıyla 31 Mart'ta yarışacak parti sayısı üçe çıktı.

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Kaynak : DHA

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