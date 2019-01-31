Şoför eksi 20 derece soğukta bıraktı genç kız donarak öldü

4 LİRA 75 KURUŞU ÇIKMADI : Parayı bulmak için ceblereni karıştırın genç kız, otobüs için gereken 4.75 TL parayı bulamadı. Şoförden ricada bulunan genç kız onun gaddarlığı ile karşılaştı. Şoför orman yolunda otobüsü durdurup kapıyı açtı ve ; "Ya da para ödeyin ya da inin' dedi.