Şoför 4,75 TL için eksi 20 derece soğukta bıraktı genç kız donarak öldü

UKRAYNA'da 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Iryna Dvoretska, otobüs şoförü tarafından yolun ortasında -20 derecede bırakınca donarak öldü.

Şoför 4,75 TL için eksi 20 derece soğukta bıraktı genç kız donarak öldü

UKRAYNA'da yaşanan trajik olay dünya medyasının gündemine oturdu. 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Iryna Dvoretska, annesinin zatürre olduğu haberini alınca onu görmeye gitmek için otobüse bindi. Genç kızın cebinde eve gidecek kadar parası yoktu.

112
Şoför 4,75 TL için eksi 20 derece soğukta bıraktı genç kız donarak öldü

Genç kız yolda otobüs şoförünün ücret talebiyle ölüme giden bir sürece girdi. Otobüs şoförü Iryna'dan 25 Grivna (4,75 TL) olan ücretin ödenmesi istendi. Eve gitmek için aceleyle okuldan çıkan genç kız çantasını açınca cüzdanını almamış olduğunu farketti.

212
Şoför 4,75 TL için eksi 20 derece soğukta bıraktı genç kız donarak öldü

4 LİRA 75 KURUŞU ÇIKMADI : Parayı bulmak için ceblereni karıştırın genç kız, otobüs için gereken 4.75 TL parayı bulamadı. Şoförden ricada bulunan genç kız onun gaddarlığı ile karşılaştı. Şoför orman yolunda otobüsü durdurup kapıyı açtı ve ; "Ya da para ödeyin ya da inin' dedi.

312
Şoför 4,75 TL için eksi 20 derece soğukta bıraktı genç kız donarak öldü

Otobüste bulunanlar bu duruma müdahale etmedi. Olay sonrasında kimse tanıklığa da yanaşmadı. Şoför genç kızı karlarla kaplı ıssız orman yolunda zorla otobüsten indirdi. Isı eksi 20 dereceydi ve genç kızı orada bırakıp gitti.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro