Şoför 4,75 TL için eksi 20 derece soğukta bıraktı genç kız donarak öldü

UKRAYNA'da yaşanan trajik olay dünya medyasının gündemine oturdu. 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Iryna Dvoretska, annesinin zatürre olduğu haberini alınca onu görmeye gitmek için otobüse bindi. Genç kızın cebinde eve gidecek kadar parası yoktu.
Genç kız yolda otobüs şoförünün ücret talebiyle ölüme giden bir sürece girdi. Otobüs şoförü Iryna'dan 25 Grivna (4,75 TL) olan ücretin ödenmesi istendi. Eve gitmek için aceleyle okuldan çıkan genç kız çantasını açınca cüzdanını almamış olduğunu farketti.
Otobüste bulunanlar bu duruma müdahale etmedi. Olay sonrasında kimse tanıklığa da yanaşmadı. Şoför genç kızı karlarla kaplı ıssız orman yolunda zorla otobüsten indirdi. Isı eksi 20 dereceydi ve genç kızı orada bırakıp gitti.
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