Şoför -20 derece soğukta bıraktı genç kız donarak öldü

Yerel basında çıkan haberlere göre, haber üzerine ilk otobüse binen Iryna'dan yol boyunca 25 Grivna (4,75 TL) olan ücretin ödenmesi istendi ancak genç kız çantasında yeterince para bulamadığını belirtip yardımcı olmalarını istedi.

Bunun üzerine şoför Oleg Zhelinskiy Iryna'yı -20 derece soğukta köy yolunda zorla indirdi.

Iryna indiği yolda yürümeye başladı ve ormandan kestirme bir yol ile hızla annesine ulaşmayı denedi ancak kayboldu. Kızlarından haber alamamaları üzerine aile Iryna'yı aramaya başladı. Genç kızın cesedi karanlık bir çukura düşmüş halde korucu olan babası tarafından bulundu.

Novograd-Volynsky Üniversitesi'nde tığ fakültesi öğrencisi olan Irynaiçin okulu anma mesajı yayınladı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.