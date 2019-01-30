  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGebze'deki yeni yaşamınız Emlak Konut Güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

Slimani'den şok karar! Fenerbahçe şoka uğradı

Slimani'den şok karar! Fenerbahçe şoka uğradı

Fenerbahçe'de gönderilmek istenen Islam Slimani Sarı-Lacivertli kulüpten ayrılmama kararı aldı. Bu sebeple forvet transferi askıya alındı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 30-01-2019 18:25 - Güncelleme: 30-01-2019 18:25

Fenerbahçe'nin sezon başında Leicester City'den kiraladığı ancak geldiği günden bu yana hayal kırıklığı yaratan Cezayirli golcü İslam Slimani, sarı-lacivertli takımdan ayrılmama kararı aldı. Bu sebeple Feenrbahçe'nin Benfica'dan kiralamak istediği Şilili golcü Nicolas Castillo transferi zora girdi. 

Islam Slimani görüştüğü kulüplerle anlaşma sağlayamadı. Cezayirli golcü kulüp bulamayınca gitmekten vazgeçti. Forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe için Slimani olayı büyük bir çıkmaza girmek üzere. 

ANTRENMANDA YER ALDI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Malatyaspor maçının kadrosuna alınmayan Islam Slimani de antrenmanda yer aldı.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Slimani'den şok karar! Fenerbahçe şoka uğradı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Mehmet 30 Ocak 2019 18:35 Beter ol Fenerbahçe. Ettiklerini ceremesini çekeceksin.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro