Slimani'den şok karar! Fenerbahçe bunu beklemiyordu

Misafir 31 Ocak 2019 10:43 fener transfere çok para harcıyor yav yazık takıma. biraz daha ince elemek lazım. hala aynı kafadalar değişen bişey yok. biri şurda adam var 10 milyona 15 milyona diyor hemen atlıyorlar. bir bakın yav. gerekirse bi sezonu yakın takım oluşturun adam gibi. ben galatasaraylıyım ama durum bu. fener liderlik yarışında olmayınca lig sarmıyor