Skype'a bomba bir güncelleme geldi!

Büyük bir güncelleme alan uygulama oldukça geniş ölçüde yeni özelliklerle donatıldı. Yapılan güncellemenin getirdiği en önemli yenilik SMS alıp, gönderebilme özelliği oldu. Bu özellikten faydalanabilmek için arayan kimliği belirlenmiş bir Skype hesabınızın olması gerekiyor. Şimdilik sadece ABD'de kullanıma sunulan bu özelliğin önümüzdeki günlerde dünya çapında aktif olması bekleniyor.

Skype'a gelen bir diğer özellik ise Microsoft'un depolama servisi OneDrive'da bulunan dosyaların artık Skype ile paylaşılabiliyor olması. Bu sayede OneDrive'daki bir dökümanınızı Skype üzerinden paylaşabileceksiniz. Eklenen yeni bir özellik sayesinde Skype üzerinden tanıyor olabileceğiniz kişilere erişebileceksiniz.

Yapılan güncellemenin kodu ise v8.37.0.98. Bu güncellemenin önümüzdeki günlerde tüm özellikleriyle dünya çapında aktif olması bekleniyor.