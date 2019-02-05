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Skrtel kıymete bindi sezon sonu yolcu

Skrtel kıymete bindi sezon sonu yolcu

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Martin Skrtel, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırmaya hazırlarken devler Slovak stoper için sıraya girdi.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 09:52 - Güncelleme: 05-02-2019 09:52

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Slovak stoper Martin Skrtel, Fenerbahçe'nin yeni kontrat önerisini beklemeye alırken, bunun en önemli nedeninin Juventus'tan aldığı teklif olduğu ortaya çıktı.

İtalyan ekibinin, tecrübeli oyuncu için ciddi olduğu ve sezon sonunda kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Al Nassr'ın da ocak ayında Skrtel için resmi teklif yaptığı öğrenildi.

AL NASSR'DAN 3 MİLYON EURO
Skrtel'in menajeri Karol Csonto, "Fenerbahçe bize yeni sözleşme teklif etti ama daha kararımızı vermedik. Martin, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin oyuncusu. Geçen hafta sonu Juventus ile pazarlık yaptım. Skrtel'in transferini çok istediler. Al-Nassr Kulübü, 3 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak Fenerbahçe masadaki bütün teklifleri reddetti" dedi.

KAYSERİ MAÇINDA SAHADA
Cezası nedeniyle Malatya ve Göztepe maçlarında formasından uzak kalan Skrtel'in Kayserispor deplasmanında takımdaki yerini alacağı kaydedildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Aklın sesi 05 Şubat 2019 10:32 Futbol statları çocuklar için oyun ve bilim merkezine dönüştürülecek.Boş top peşinde koşmanın insana ve insanlığa bir kuruşluk faydası yok.Akıllanalım.

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