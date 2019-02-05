Skrtel kıymete bindi sezon sonu yolcu

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Slovak stoper Martin Skrtel, Fenerbahçe'nin yeni kontrat önerisini beklemeye alırken, bunun en önemli nedeninin Juventus'tan aldığı teklif olduğu ortaya çıktı.



İtalyan ekibinin, tecrübeli oyuncu için ciddi olduğu ve sezon sonunda kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Al Nassr'ın da ocak ayında Skrtel için resmi teklif yaptığı öğrenildi.

AL NASSR'DAN 3 MİLYON EURO

Skrtel'in menajeri Karol Csonto, "Fenerbahçe bize yeni sözleşme teklif etti ama daha kararımızı vermedik. Martin, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin oyuncusu. Geçen hafta sonu Juventus ile pazarlık yaptım. Skrtel'in transferini çok istediler. Al-Nassr Kulübü, 3 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak Fenerbahçe masadaki bütün teklifleri reddetti" dedi.

KAYSERİ MAÇINDA SAHADA

Cezası nedeniyle Malatya ve Göztepe maçlarında formasından uzak kalan Skrtel'in Kayserispor deplasmanında takımdaki yerini alacağı kaydedildi.