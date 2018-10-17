  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBasketbol süper ligleri heyecanı sadece Tivibu'da
eposta yazdır zoom+ zoom-

Skandalların müdürü milyonları götürmüş!

Skandalların müdürü milyonları götürmüş!

Adı skandallarla anılan ve son olarak Konya İl Müzeler Müdürü olarak görev yapan Yusuf Benli'nin devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı ortaya çıktı. Benli görevden alınırken, müfettiş raporu bakanlığa gönderildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-10-2018 23:17 - Güncelleme: 17-10-2018 23:17

KONYA İl Müzeler Müdürü Yusuf Benli, usulsüzlüklerle devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı iddiasıyla görevden alındı. Benli hakkında yürütülen soruşturmada usulsüzlük yaptığı belirlenen Benli görevden alınırken bundan sonra arkeolog olarak görev yapacağı kaydedildi.

Konya Valiliği’ne yapılan ihbarda, İl Müzeler Müdürü Yusuf Benli’nin bazı usulsüzlükler yaptığı iddia edildi. Vali Yakup Canbolat, iddiaları Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşarlarına ileterek, müfettiş görevlendirilmesini talep etti.

3.5 ay önce Konya’ya gelerek soruşturma başlatan müfettişler, Konya ve çevresindeki tarihi ve turistik yerlerde yapılan kazı çalışmalarında bakanlığa 100 kişi çalışıyor gibi gösterilip, 4 kişi çalıştırıldığı; kazı yerlerinde kepçe çalıştırılıyor gibi gösterilip, kepçenin çalıştırılmadığı; Mevlana Müzesi’nde ziyaretçilerin kullanması için verilen galoşların ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı; Mevlana Müzesi bahçesinde yer alan Şeb-i Arus Havuzu’na ziyaretçilerin attığı madeni paraların kayıt altına alınmadığı iddialarıyla karşılaştı.

MİLYONLARCA LİRA ZARAR İDDİASI

Usulsüzlüklerle devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı ileri sürüldü. Söz konusu iddialarla ilgili Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli hakkındaki soruşturmayı tamamlayan müfettişler, raporu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sundu. Raporun ardından Yusuf Benli, Müzeler Müdürlüğü görevinden alındı. Benli’nin arkeolog olarak görev yapacağı ve yerine de Akşehir Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan’ın atandığı belirtildi.

TAHTI LOJMANINA TAŞIMIŞTI

İl Müzeler Müdürü Yusuf Benli’nin 2011 yılında, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olduğu dönemde de sarayda sergilenen 3’üncü Selim’e ait tahtı lojmanına taşıttığı, taht kapıdan sığmayınca da depoya kaldırttığı iddia edilmişti. İddialar üzerine Benli, dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından görevden alınmıştı

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Skandalların müdürü milyonları götürmüş! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Müjdat 17 Ekim 2018 23:31 Şimdi bu kişi neden tutuklanmamış onu anlamadım

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro