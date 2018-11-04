Skandalın ardından yeni gelişme: O öğretmen açığa alındı!

Milli Eğitim Bakanlığınca, İzmir'de 'öğretmenin 6 yaşındaki öğrencisini sopayla dövdüğü iddiası' başlığıyla bazı medya organlarında yayımlanan habere konu olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve bahsi geçen öğretmen açığa alındı. Soruşturma sürüyor.
İzmir'de, ilkokul birinci sınıf öğrencisi bir çocuk, iddialara göre ders sırasında yazıları okuyamadığı gerekçesiyle öğretmeni tarafından sopayla kaba etine vurularak dövüldü.
Kaba etinde kızarıklıkların meydana geldiği 6 yaşındaki öğrenci, "Öğretmenim beni tekrar dövecek" endişesiyle okula gitmezken, aileyse yaşananlara tepki gösterdi.
6 yaşındaki öğrenci öğretmeninden dayak yedi
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