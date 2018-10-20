Skandalın ardından Arda'ya bir darbe de kayınpederinden

Popçu Berkay’la yaşadığı kavga sonrası 12 buçuk yıl hapsi istenen Arda Turan’a bir darbe de kayınpederinden geldi.

Skandalın ardından Arda'ya bir darbe de kayınpederinden

Geçen hafta Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla başlayan kavgada Arda Turan, ünlü popçunun burnunu kırmıştı. İkilinin hastaneye taşınan kavgasında Arda'nın elinde silahla görüntüleri bomba etkisi yaratmıştı. Bu gelişmelerin ardından Berkay, Arda'ya dava açtı ve futbolcunun 12,5 yıl hapsi istenmişti.

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Skandalın ardından Arda'ya bir darbe de kayınpederinden

SKANDAL ASLIHAN'IN BABASINI KIZDIRDI: İlk duruşmanın 30 Ocak 2019'da görülmesine karar veren mahkeme; futbolcunun, 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapsini istemişti. Olay gecesi şok yaşayan 8 buçuk aylık hamile Aslıhan Doğan, soluğu hastanede almıştı. Skandal, Doğan Ailesi'ni kızdırdı ve devreye Aslıhan'ın babası Sabri Doğan girdi.

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Skandalın ardından Arda'ya bir darbe de kayınpederinden

''DOĞURANA KADAR BİZDE KALACAK'': İddiaya göre Sabri Doğan, kızlarını olay sonrası evine götürdü. Çubuklu Vadi Evleri'nde oturan baba Doğan'ın aynı sitedeki damadı Arda'ya, "Kızım karnı burnunda evde tek başına, sen gecelerde eğleniyorsun. Aslıhan doğurana kadar bizde kalacak" diye tepki gösterdiği öğrenildi.

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Skandalın ardından Arda'ya bir darbe de kayınpederinden

ANNESİ YALNIZ BIRAKMIYOR: Arda'nın baba evindeki eşini gördükten sonra kendi evinde tek başına kaldığı konuşulurken ara sıra kendi evine uğrayan Aslıhan Doğan'ı annesi Güler Hanım'ın bir an olsun yalnız bırakmadığı da iddialar arasında.

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