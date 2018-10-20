Skandalın ardından Arda'ya bir darbe de kayınpederinden

''DOĞURANA KADAR BİZDE KALACAK'': İddiaya göre Sabri Doğan, kızlarını olay sonrası evine götürdü. Çubuklu Vadi Evleri'nde oturan baba Doğan'ın aynı sitedeki damadı Arda'ya, "Kızım karnı burnunda evde tek başına, sen gecelerde eğleniyorsun. Aslıhan doğurana kadar bizde kalacak" diye tepki gösterdiği öğrenildi.