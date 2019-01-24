Skandalı DNA örneği çözdü! Bitkisel hayattaki kadına tecavüz

ABD'de Arizona eyaletinde bulunan Phoenix kentinde 14 yıldır bitkisel hayatta bulunan kadına tecavüz edilmişti ve kadın bu olay sonrası bir bebek dünyaya getirmişti. Skandal olayı ise hastanede çalışanlardan alınan DNA testleri çözdü.

Skandalı DNA örneği çözdü! Bitkisel hayattaki kadına tecavüz

ABD'nin Arizona eyaletinde bir bakım evinde 14 yıldır bitkisel hayattaki bir kadının doğum yaptığı vakada yeni gelişme var. Olay sonrası doğan çocuk kadının ailesine verilmişti. Polis ise hastanede geniş kapsamlı araştırma yapmaya başlamış ve hastanede çalışan herkesin DNA örneğini almıştı. Yapılan DNA eşleşmeleri sonucunda ise korkunç gerçek ortaya çıktı.

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Skandalı DNA örneği çözdü! Bitkisel hayattaki kadına tecavüz

Arizona eyaletinde Hacienda HealthCare bakım evinde küçük yaşlardan beri bulunan 29 yaşındaki hasta tecavüze uğramış ve 29 Aralık’ta doğum yapmıştı. Klinikteki görevliler, hastanın doğum yapana kadar hamile olduğunun farkına varmadıklarını söylemişlerdi. Dünyaya gelen bebek ise hastanın ailesine teslim edilmişti.

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Skandalı DNA örneği çözdü! Bitkisel hayattaki kadına tecavüz

DNA’LARI TOPLANMIŞTI Polis, doğumun ardından cinsel saldırı soruşturması başlatmış ve kliniğin erkek görevlilerinden DNA örnekleri toplamıştı.

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Skandalı DNA örneği çözdü! Bitkisel hayattaki kadına tecavüz

Phoenix Polis Şefi Jeri Williams yaptığı açıklamada, araştırmalar sonrası 29 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle bir erkek hemşirenin tutuklandığını söyledi.

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