Skandal! YPG'liler ile ABD'li askerler halı saha maçı yaptı

YPG'nin Menbiç Askeri Meclisi Sözcüsü Şervan Derviş, ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyona bağlı askerlerle yapılan halı saha maçını sosyal medyadan paylaştı.

Türkiye ile ABD arasındaki görüşmeler sonucunda, YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı.

YPG'nin çekilmesi için planlar üzerinde çalışıldığı duyurulmuş ancak şimdiye kadar gözle görülür bir gelişme yaşanmamıştı.

ABD ASKERLERİYLE HALI SAHA MAÇI

YPG'nin Menbiç Askeri Meclisi Sözcüsü Şervan Derviş, sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı. ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyona bağlı askerlerle halı saha maçı yaptıklarını söyleyen Derviş, maçta çekilen fotoğrafları "Terörle mücadelenin zaferle sona erdiğini" yazdı.