Skandal yaptırım manşeti: Üçüncü Dünya Savaşı!

ABD’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e ABD tarafından yaptırım uygulama kararı uluslararası basında geniş yer buldu. ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post gelişmeye geniş yer ayırdı. Haberi ajanslardan ve kendi muhabir ve kaynaklarından derleyen Washington Post, “ABD, tutuklu rahip için yaptırım kararı aldı” başlığını kullanırken Trump’ın Brunson’ı sık sık savunduğu ve Ankara’nın tutumu hatırlatıldı.

Gazete, “Üçüncü Dünya Savaşı: Türkiye ABD’yi tehdit ediyor ve Trump’ın yaptırımlarını ‘Düşmanca’ olarak tanımlıyor” başlığını attı. Gazete daha önce de Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilimde benzer bir başlık atmış fakat iki ülke bu olaydan kısa bir süre sonra ilişkilerini normalleştirmişti.