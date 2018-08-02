Skandal yaptırım manşeti: Üçüncü Dünya Savaşı!

ABD ile Türkiye arasında krizi tırmandıran 'yaptırım' kararı dış basında da geniş yankı buldu. Dünya basını yaşananları okuyucularına durumu kapsamlı bir şekilde aktardı. Haberlerde dikkat çeken yorumlar da yer aldı.

Skandal yaptırım manşeti: Üçüncü Dünya Savaşı!

ABD’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e ABD tarafından yaptırım uygulama kararı uluslararası basında geniş yer buldu. ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post gelişmeye geniş yer ayırdı. Haberi ajanslardan ve kendi muhabir ve kaynaklarından derleyen Washington Post, “ABD, tutuklu rahip için yaptırım kararı aldı” başlığını kullanırken Trump’ın Brunson’ı sık sık savunduğu ve Ankara’nın tutumu hatırlatıldı.

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Skandal yaptırım manşeti: Üçüncü Dünya Savaşı!

NEW YORK TIMES: New York Times, ABD ve Türkiye’den tepkilere geniş yer ayırdığı haberde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün tweetlerine ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’ye tepkisine yer verdi.

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Skandal yaptırım manşeti: Üçüncü Dünya Savaşı!

DAILY EXPRESS: Yaklaşık 500.000 tirajı olan İngiliz tabloid gazetesi Daily Express, iki ülke arasında yaşanan gerilimi tırmandıracak bir başlık attı.

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Skandal yaptırım manşeti: Üçüncü Dünya Savaşı!

Gazete, “Üçüncü Dünya Savaşı: Türkiye ABD’yi tehdit ediyor ve Trump’ın yaptırımlarını ‘Düşmanca’ olarak tanımlıyor” başlığını attı. Gazete daha önce de Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilimde benzer bir başlık atmış fakat iki ülke bu olaydan kısa bir süre sonra ilişkilerini normalleştirmişti.

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