Skandal üstüne skandal! Kibariye kocasının kalemini kırdı

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık geçtiğimiz günlerde Tren Beach’te sarışın bir kadınla sarmaş dolaş eğlenirken yakalanmıştı. Onur Akay, kocası tarafından ikinci kez aldatılan Kibariye'nin bu kez eşinin kalemini kırdığını iddia etti.

Skandal üstüne skandal! Kibariye kocasının kalemini kırdı

Ali Küçükbalçık’ın 2 ay önce Lübnanlı spor hocası Doha Elenouty ile aşk yaşadığı, 10 milyon TL borcu olduğu, evlerine bu yüzden haciz geldiği iddia edilmişti. Kibariye “Bir günlük kaçamak için boşanmam. Trilyonlar içinde 10 milyon gitmiş, önemli değil. Para kazanılır, borçlar ödenir. Önemli olan bir daha hata yapmaması. Başkasına aşık olursa o zaman boşarım. Ama şimdilik kofti bir durum yok” ifadelerini kullanmıştı.

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Skandal üstüne skandal! Kibariye kocasının kalemini kırdı

ALİ KÜÇÜKBALÇIK HESABI ÖDEYEMEDİ: Kibariye’yi üzecek yeni bir iddia daha ortaya atıldı! Ali Küçükbalçık kız arkadaşlarıyla Bodrum-Yalıkavak’taki Tren Beach’te eğlendi. Yanında eşi Kibariye yoktu. Ali Küçükbalçık’a 1.370 TL hesap geldi. Ancak üzerinden 800 TL çıktı. “Ben Kibariye’nin eşiyim. Para veremem” deyince işletme sahibi, Ali Küçükbalçık’ı dışarı attırdı. Bir daha alınmaması için de talimat verdi.

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Skandal üstüne skandal! Kibariye kocasının kalemini kırdı

Ali Küçükbalçık Tren Beach’te sarışın bir kadınla sarmaş dolaş eğlenirken objektiflere böyle yansımıştı.

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Skandal üstüne skandal! Kibariye kocasının kalemini kırdı

Fotoğrafta Ali Küçükbalçık'ın sarışın kadınla samimiyeti dikkatlerden kaçmamıştı.

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