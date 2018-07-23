Skandal üstüne skandal! Kibariye kocasının kalemini kırdı

Ali Küçükbalçık’ın 2 ay önce Lübnanlı spor hocası Doha Elenouty ile aşk yaşadığı, 10 milyon TL borcu olduğu, evlerine bu yüzden haciz geldiği iddia edilmişti. Kibariye “Bir günlük kaçamak için boşanmam. Trilyonlar içinde 10 milyon gitmiş, önemli değil. Para kazanılır, borçlar ödenir. Önemli olan bir daha hata yapmaması. Başkasına aşık olursa o zaman boşarım. Ama şimdilik kofti bir durum yok” ifadelerini kullanmıştı.