Skandal! Tarihi tabyayı oyun sahası yapıp rezil ettiler

Çanakkale Savaşı'nın tarihi mekanlarından birisi olan Orhaniye Tabyası'nda, paintball oynanması ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Tarihi tabyada paintball oynatan U.O. hakkında soruşturma başlatıldı.

Skandal! Tarihi tabyayı oyun sahası yapıp rezil ettiler

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kumkale köyündeki Orhaniye Tabyası'nda, paintball oynanması ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepkii çekti. Çanakkale Deniz Savaşı sırasında, boğaz savunması için kullanılan tarihi tabyada paintball oynatan U.O. hakkında soruşturma başlatıldı. U.O., tabyalardaki paintball için oluşturulan alana koydukları hurda araçlar kaldırdı. Ayrıca, tabyada boyalı mermilerle zarar verdikleri alanları temizledi. Savcılık, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

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Skandal! Tarihi tabyayı oyun sahası yapıp rezil ettiler

Sultan 2'nci Abdülhamid zamanında stratejik Boğaz tahkimatını güçlendirmek amacıyla, 1889 yılında yaptırılan ve Çanakkale Deniz Savaşı sırasında vatan savunmasında kullanılan en önemli alanlardan biri olan Orhaniye Tabyası, bir ay önce U.O., tarafından bir günlüğüne paintball sahasına çevrildi.

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Skandal! Tarihi tabyayı oyun sahası yapıp rezil ettiler

Paintball oynanan tarihi tabyanın duvarları, bonetlerin içi, tarihi toplar ve 'Seddülbahir 32 Saat' dizi setinden kalma maket top ve aydınlatma sistemi boya mermisi izleriyle kaplandı.

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Skandal! Tarihi tabyayı oyun sahası yapıp rezil ettiler

Bir günlük paintball etkinliğine ait fotoğraflar, sosyal medyada yayınlanınca kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kişi bu olaya müdahale edilmesi için yetkilileri göreve çağırdı.

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