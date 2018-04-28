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Skandal sözler! 'Aklınıza Öcalan gelsin'

Skandal sözler! 'Aklınıza Öcalan gelsin'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin teröre hizmet ettiğini bir kez daha kanıtladı. Buldan, 'Oy kullanırken aklınıza Abdullah Öcalan gelsin' dedi.

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Eklenme Tarihi: 28-04-2018 11:22 - Güncelleme: 28-04-2018 11:22

DP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran erken seçimlerine ilişkin skandal bir konuşma yaptı.

"AKLINIZA ÖCALAN GELSİN": Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Buldan şu skandal ifadeleri kullandı:

 “Sandık başına gittiğinizde elinizi yüreğinize koyun, oyunuzu attığınızda aklınıza Selahattin Demirtaş gelsin, aklınıza Figen Yüksekdağ gelsin, aklınıza bu ilin tutuklu belediye başkanı gelsin. Elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu attığınız zaman aklınıza tecrit altındaki Sayın Abdullah Öcalan gelsin."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Kenan 28 Nisan 2018 11:51 Kim ne derse desin, hakikatler asla kaybolmaz. AKP ve devlet görevlileri onlarca görüsme yapmadilar mi, Öcalan'la? Neden yadirganiyor? Öcalan Kürtlerin bir degeridir ve milyonlarca Kürt tarafindan benimsenen bir kisiliktir. Bu ebediyen böyle olacak...

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