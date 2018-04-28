Skandal sözler! 'Aklınıza Öcalan gelsin'

Kenan 28 Nisan 2018 11:51 Kim ne derse desin, hakikatler asla kaybolmaz. AKP ve devlet görevlileri onlarca görüsme yapmadilar mi, Öcalan'la? Neden yadirganiyor? Öcalan Kürtlerin bir degeridir ve milyonlarca Kürt tarafindan benimsenen bir kisiliktir. Bu ebediyen böyle olacak...