Skandal protesto özel gün kanını yüzüne sürdü sonra paylaştı

26 yaşındaki Yazmina Jade akılalmaz bir protestoya imza attı. Kadın hakları savunucusu olan ve sivil toplum kuruluşları ile çalışan Yazmina Jade'in bu tepkisi ve sosyal medya paylaşımı büyük bir olay yarattı. Yazmina Jade, özel gün kanını önce yüzüne sürdü... Ardından bu haldeki fotoğrafını Instagram üzeriden paylaştı... Olumlu ve olumsuz birçok tepki alan Yazmina Jade, bu tepkiyi tabuları yıkmak için verdiğini söyledi.