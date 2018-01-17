Skandal protesto özel gün kanını yüzüne sürdü sonra paylaştı

Skandal protesto özel gün kanını yüzüne sürdü sonra paylaştı

26 yaşındaki Yazmina Jade akılalmaz bir protestoya imza attı. Kadın hakları savunucusu olan ve sivil toplum kuruluşları ile çalışan Yazmina Jade'in bu tepkisi ve sosyal medya paylaşımı büyük bir olay yarattı. Yazmina Jade, özel gün kanını önce yüzüne sürdü... Ardından bu haldeki fotoğrafını Instagram üzeriden paylaştı... Olumlu ve olumsuz birçok tepki alan Yazmina Jade, bu tepkiyi tabuları yıkmak için verdiğini söyledi.

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Skandal protesto özel gün kanını yüzüne sürdü sonra paylaştı

26 yaşındaki Yazmina Jade de kişisel Facebook sayfasında, sıradışı bir yaklaşımla tabuları yıkmaya çalıştı. Yazmina adet kanını yüzüne sürdüğü bu fotoğrafları, tüm hissetiklerini bütün çıplaklığıyla açıklayarak paylaştı.

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Skandal protesto özel gün kanını yüzüne sürdü sonra paylaştı

Yazmina Jade, duygularını aktardığı yazıda özel gün kanını bahçesi dahil her yerde kullandığını da açıkladı. Yazmina Jade, ayrıca "Biz kadınlar olarak kaniçin utanmaya boyun eğdik, erkek üzerimize bu tabuları yerleştirdi. Bizim için doğal olanı savunarak gücümüzü tekrar kazanmalıyız." diyor.

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Skandal protesto özel gün kanını yüzüne sürdü sonra paylaştı

İŞTE SKANDAL YARATAN O FOTOĞRAFLAR; Yazmina Jade, ayrıca "Biz kadınlar olarak kaniçin utanmaya boyun eğdik, erkek üzerimize bu tabuları yerleştirdi. Bizim için doğal olanı savunarak gücümüzü tekrar kazanmalıyız." diyor.

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