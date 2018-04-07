Skandal olay! Selfie çekerken içeceğine hap atıldı

Başlarına geleceklerden habersiz bir şekilde kendilerini videoya çeken iki genç kız, belki de hayatlarının en kötü gecesini geçirmekten şans eseri kurtuldu. Adeta bir kamu spotu niteliği taşıyan görüntülerdeki adamın ve kızların başına ne geldiği henüz net değil. Ancak görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde ve forumlarda çok sayıda yorum aldı.

Eğlence sırasında usulca yanlarına yaklaşan siyah tişörtlü bir erkeğin, oldukça hızlı bir şekilde iki genç kızdan birinin içeceğine uyuşturucu hap bıraktığı görülüyor. Hemen ardından hızlıca genç kızların yanından uzaklaşan adam, kadrajdan birden bire kayboluyor. Kendilerini videoya kaydeden kızların akıbeti tam olarak bilinmese de, bu tarz durumlarda ne kadar dikkatli olunması gerektiğine dair çarpıcı bir örnek olarak görmek mümkün.