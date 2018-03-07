Skandal olay! Önce metreslik teklif etti sonra taciz etti

BBC Rusya servisinden Feride Rüstemova, Rusya'nın önemli isimlerinden Leonid Slutsky'nin kendisini taciz ettiğini söyledi. Gazeteci, yaklaşık bir yıl önce meydana gelen olayla ilgili bir ses kaydetti.

BBC Rusya servisinden Feride Rüstemova, Rusya'nın önemli isimlerinden Leonid Slutsky'nin kendisini taciz ettiğini söyledi. Gazeteci, yaklaşık bir yıl önce meydana gelen olayla ilgili bir ses kaydetti. Twitter

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24 Mart 2017'de alınan ve BBC’nin şimdilik yayımlamayacağını duyurduğu kayıtta, Rüstemova Rus politikacıyı parlamentodaki ofisinde ziyaret ediyor ve konuşma sırasında Slutsky konuyu birden değiştiriyor. Gazeteciye BBC'den ayrılıp kendisi için çalışıp çalışmayacağını soran Rus siyasetçi, Rüstemova'nın teklifi reddetmesi üzerine "Benden uzak durmayı deniyorsun, beni öpmek istemiyorsun, kalbimi kırıyorsun" diyor. Twitter

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Rüstemova, evlenmeyi planladığı bir erkek arkadaşı olduğunu söyleyince de, Slutsky “Muhteşem! Onun eşi, benim ise metresim olacaksın” ifadesini kullanıyor. Twitter

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