Skandal olay! Önce metreslik teklif etti sonra taciz etti

BBC Rusya servisinden Feride Rüstemova, Rusya'nın önemli isimlerinden Leonid Slutsky'nin kendisini taciz ettiğini söyledi. Gazeteci, yaklaşık bir yıl önce meydana gelen olayla ilgili bir ses kaydetti.

Skandal olay! Önce metreslik teklif etti sonra taciz etti

BBC Rusya servisinden Feride Rüstemova, Rusya'nın önemli isimlerinden Leonid Slutsky'nin kendisini taciz ettiğini söyledi. Gazeteci, yaklaşık bir yıl önce meydana gelen olayla ilgili bir ses kaydetti.

15
Skandal olay! Önce metreslik teklif etti sonra taciz etti

24 Mart 2017'de alınan ve BBC’nin şimdilik yayımlamayacağını duyurduğu kayıtta, Rüstemova Rus politikacıyı parlamentodaki ofisinde ziyaret ediyor ve konuşma sırasında Slutsky konuyu birden değiştiriyor. Gazeteciye BBC'den ayrılıp kendisi için çalışıp çalışmayacağını soran Rus siyasetçi, Rüstemova'nın teklifi reddetmesi üzerine "Benden uzak durmayı deniyorsun, beni öpmek istemiyorsun, kalbimi kırıyorsun" diyor.

25
Skandal olay! Önce metreslik teklif etti sonra taciz etti

Rüstemova, evlenmeyi planladığı bir erkek arkadaşı olduğunu söyleyince de, Slutsky “Muhteşem! Onun eşi, benim ise metresim olacaksın” ifadesini kullanıyor.

35
Skandal olay! Önce metreslik teklif etti sonra taciz etti

Feride Rüstemova, daha sonra üzerine doğru gelen Slutsky’nin kendisine fiziksel tacizde bulunduğunu belirtti. Ses kaydında tacizden rahatsız olduğunu ve kendisini ellememesi gerektiğini ifade eden Rüstemova’ya, Rus politikacının “Ben kimseyi avuçlamam. Tamam, belki biraz. Ama ‘avuçlamak’ kötü bir ifade” diye cevap verdiği de duyuluyor.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro