Skandal olay: Öğrenciler bu adama emanetmiş!

EHLİYETSİZ, KORSAN VE ALKOLLÜ: Polise sürücü belgesinin üzerinde olmadığını söyleyen R.E.'nin ehliyetine, 'alkollü olarak araç kullanmak'tan 2 yıl süreyle el konulduğu belirlendi. R.E.'nin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan izin almadan öğrenci taşımacılığı yaptığı tespit edildi. Polis ayrıca R.E.'nin 1.51 promil alkollü olduğunu belirledi. Alkollü olduğunun anlaşılması üzerine R.E. olay yerinden yaya olarak kaçmak istedi, ancak polis tarafından yakalandı. Polis, R.E.'ye 7 bin 42 lira ceza kesti. Sürücü belgesinin el konulma süresi 13 Şubat 2024 tarihine kadar uzatılırken, minibüs ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çektirildi.