Skandal olay! Engelli 162 kişiyi dolandırdı Esra Erol'da yüzleşti

Sağır ve dilsiz 162 kişiyi kar payı dağıtacakları vaadiyle en az 15 milyon TL dolandırdığı iddia edilen İrfan Aşıkoğlu’nu Esra Erol ikna ederek programa davet etti. Aşıkoğlu ardından mali suçlarla mücadele şube müdürlüğünden gelen ekipler tarafından kelepçelenerek göz altına alındı.

Sağır ve dilsiz 162 kişiyi, kurdukları kooperatifle konut sahibi yapma ve bankadan çektirdikleri kredilerle yatırım yaparak kar payı dağıtacakları vaadiyle en az 15 milyon TL dolandırdığı iddia edilen İrfan Aşıkoğlu’nu Esra Erol ikna ederek programa davet etti ve İrfan Aşıkoğlu mağdur ettiği kişilerle canlı yayında yüzleşti. Twitter

Facebook

Google Plus

1 5

Çeşitli sözde yatırımlara yönlendirilip kar payı verecekleri vaadiyle kandırılan mağdurlar aynı gün içinde farklı bankalardan çektirilen krediyi ödeyemediklerini ve bundan dolayı bazılarının eşlerinden boşanma noktasına geldiği bazı mağdurlar ise intiharın eşiğinde olduklarını ifade etti.

Twitter

Facebook

Google Plus

2 5

Mağdurlar gözyaşları içinde isyan ederek yaşadıklarını anlattı. Mağdurların ifadesine göre, önce Ankara’da ki çok lüks otellerde ağırlanıp 1 gün sonra farklı bankalardan kredi çektirdiler. Şirket yetkilileri bankadan para çektirdikten sonra hemen paraya el koydu ve ardından engellilere Kuran- Kerime el bastırarak ailelerine asla söylememelerini istedi.

Twitter

Facebook

Google Plus

3 5