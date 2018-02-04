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Skandal! NATO komutanı Türk bayraklarını indirmek istedi

Skandal! NATO komutanı Türk bayraklarını indirmek istedi

İzmir'de Afrin şehidi Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun baba evine ateş düştü. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatılırken evin karşısındaki NATO karargahının duvarlarına da Türk bayrakları asıldı. Ancak iddiaya göre NATO karargah komutanı bayrakların asılmasına karşı çıkarak yasak olduğu gerekçesiyle indirilmesini istedi.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2018 12:10 - Güncelleme: 04-02-2018 12:11

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz Bölgesi'nde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda TSK'ya ait bir tankın isabet alması sonucu tankta bulunan beş asker şehit oldu. Hain saldırıda şehit olan askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'in Buca İlçesi'nde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şahadet haberini aileye askeri yetkililer ve sağlık ekipleri tarafından verdi. Şehit Üsteğmen Çubukçu'nun evine akın eden yakınları büyük üzüntü yaşarken, bir kardeşi daha bulunurken şehidin bekar olduğu belirtildi.Abisinin Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığını kendilerinden gizlediğini söyleyen şehidin kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu.

NATO KARARGAHININ DUVARLARINA TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

İHA'nın haberine göre şehidin evine Türk Bayrağı asılırken, Çubukçu ailesinin evinin karşısındaki NATO Karargahı'nın duvarlarına da Türk Bayrakları asıldı.

İddiaya göre, NATO Karargahı'nın Amerikalı nöbetçi komutanı, karargah duvarlarına asılan Türk Bayrakları'nın yasak olduğunu gerekçesiyle indirilmesini istedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Lan 04 Şubat 2018 14:24 Sapla Samani karistiriyoruz, tad degisince isyan ediyoruz. NATOnun binasinda protesto amacli birsey acilmaz. Acimiz bizim acimiz Müttefik acisi degil.

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