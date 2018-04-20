Skandal karar! Türk siyasetçilere erken seçim izni yok!

TÜRKİYE karşıtı açıklamalarıyla bilinen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Türkiye'de gerçekleşecek erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmasını istemediğini sık sık dile getiren Kurz, ORF radyosuna yaptığı açıklamada, Avusturya'da Türkiye'deki erken seçim için yapılacak kampanyalara engel olacağını söyledi.

KÜSTAH İFADELER... Avusturya Başbakanı Kurz, “Erdoğan’ın önderliğindeki Türkiye, Avrupa’daki Türk kökenli toplulukları yıllardır kendi çıkarına kullanıyor. Avusturya’daki Türk seçim kampanyaları istenmiyor ve biz bunlara daha fazla izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı. Kurz, Avusturya’nın bütün Türk siyasi partilerinin seçim kampanyası etkinliklerine engel olacağını da söyledi.

GEÇEN SEÇİM DE İZİN VERMEMİŞTİ... Avusturya’da geçen yıl da benzer bir olay yaşanmıştı. Dönemin Sosyal Demokrat Şansölyesi, Türk bakanların seçim kampanyası yapmasına izin vermemiş ve Avusturya’da bir yasa yürürlüğe girmişti. Bu yasa kapsamında, Viyana hükümetine yabancı ülkelerin siyasi buluşmalarına müdahale etmesinin önü açılmıştı.

HOLLANDA'NIN FATMA BETÜL

SAYAN KAYA SKANDALI... 16 Nisan 2017 referandumu öncesinde Hollanda'da yaşayan Türklerle bir araya gelmek için Rotterdam'a kentine giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya, Hollanda makamlarınca 'istenmeyen kişi' olarak ilan edilmiş ve Türkiye Konsolosluğu'na girmesine izin verilmeyerek zorla ülkeden çıkması sağlanmıştı.

AB ÜLKELERİ İLE 16 NİSAN KRİZİ... 16 Nisan referandumu öncesinde Türk bakanlar, Almanya ve Hollanda’ya gitmiş fakat bu toplantılar iptal edilmişti. Bu gelişme Ankara ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında diplomatik krize sebep olmuştu. AB ülkelerinin 24 Haziran erken seçimi için kampanya yapılmasına engel çıkartabilecekleri belirtiliyor.

HANGİ ÜLKEDE NE KADAR TÜRK YAŞIYOR?... Avusturya’da yaklaşık 350 bin ile 500 bin arasında Türk yaşarken, Almanya’da 5 milyon, Fransa’da da 1 milyon Türk ikamet ediyor. Hollanda ve İngiltere’de de yaklaşık 500 bin Türk’ün yaşadığı tahmin ediliyor.