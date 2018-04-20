  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVNun Okulları için ilk aşama
ADVBu alışveriş festivalini kaçırmayın
eposta yazdır zoom+ zoom-

Skandal karar! Türk siyasetçilere erken seçim izni yok!

Skandal karar! Türk siyasetçilere erken seçim izni yok!

Yeminli Türkiye düşmanlarından Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avusturya'da Türkiye'deki erken seçim için yapılacak kampanyalara engel olacağını, Türk siyasetçilerin ülkesinde konuşma yapmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Aynı kararın diğer AB ülkelerinden de çıkabileceği belirtiliyor...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-04-2018 12:50 - Güncelleme: 20-04-2018 12:58

TÜRKİYE karşıtı açıklamalarıyla bilinen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Türkiye'de gerçekleşecek erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmasını istemediğini sık sık dile getiren Kurz, ORF radyosuna yaptığı açıklamada, Avusturya'da Türkiye'deki erken seçim için yapılacak kampanyalara engel olacağını söyledi. 

KÜSTAH İFADELER... Avusturya Başbakanı Kurz, “Erdoğan’ın önderliğindeki Türkiye, Avrupa’daki Türk kökenli toplulukları yıllardır kendi çıkarına kullanıyor. Avusturya’daki Türk seçim kampanyaları istenmiyor ve biz bunlara daha fazla izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı. Kurz, Avusturya’nın bütün Türk siyasi partilerinin seçim kampanyası etkinliklerine engel olacağını da söyledi.

GEÇEN SEÇİM DE İZİN VERMEMİŞTİ... Avusturya’da geçen yıl da benzer bir olay yaşanmıştı. Dönemin Sosyal Demokrat Şansölyesi, Türk bakanların seçim kampanyası yapmasına izin vermemiş ve Avusturya’da bir yasa yürürlüğe girmişti. Bu yasa kapsamında, Viyana hükümetine yabancı ülkelerin siyasi buluşmalarına müdahale etmesinin önü açılmıştı.

HOLLANDA'NIN FATMA BETÜL
SAYAN KAYA SKANDALI... 16 Nisan 2017 referandumu öncesinde Hollanda'da yaşayan Türklerle bir araya gelmek için Rotterdam'a kentine giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya, Hollanda makamlarınca 'istenmeyen kişi' olarak ilan edilmiş ve Türkiye Konsolosluğu'na girmesine izin verilmeyerek zorla ülkeden çıkması sağlanmıştı.

AB ÜLKELERİ İLE 16 NİSAN KRİZİ... 16 Nisan referandumu öncesinde Türk bakanlar, Almanya ve Hollanda’ya gitmiş fakat bu toplantılar iptal edilmişti. Bu gelişme Ankara ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında diplomatik krize sebep olmuştu. AB ülkelerinin 24 Haziran erken seçimi için kampanya yapılmasına engel çıkartabilecekleri belirtiliyor.

HANGİ ÜLKEDE NE KADAR TÜRK YAŞIYOR?... Avusturya’da yaklaşık 350 bin ile 500 bin arasında Türk yaşarken, Almanya’da 5 milyon, Fransa’da da 1 milyon Türk ikamet ediyor. Hollanda ve İngiltere’de de yaklaşık 500 bin Türk’ün yaşadığı tahmin ediliyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Skandal karar! Türk siyasetçilere erken seçim izni yok! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro