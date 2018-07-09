Skandal karar! 'Tacize uğradım' dedi, hapis cezası alan kendisi oldu

Lübnanlı turist Mona el Mazbuh, Mısır'da tatil yaptığı bölgede kendisini taciz eden adamı polise şikayet etti ancak polis genç kadının adama iftira attığı kararına vararak kadını gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan turist 8 yıl hapis cezası aldı.

POLİSE KIZIN MISIRLILARA HAKARET ETTİ Mısır'da tatil yapan Lübnanlı turist Mona el Mazbuh şehrin dışındaki bir noktada genç bir erkek ve bir taksi şoförü tarafından cinsel saldırıya uğradığını şikayetiyle polise başvurdu.

Fakat polis Mazbuh'un iftira attığını düşünerek kadın hakkında işlem başlattı. Bir video çekerek Mısır halkını eleştiren ve karara tepki göstererek Mısırlılar hakkında, "Dilenciler", "Fakirler" gibi sözler sarf eden kadın önceki gün mahkemeye çıkarıldı.

ÖZÜR DİLEDİ AMA HAKİM AFFETMEDİ Yaşananların ardından bir video daha çekerek herkesten özür dileyen kadın duruşmada tekrar özür diledi. Genç kadın Kahire'deki duruşmada suçlu bulundu. 11 yıl hapis istemiyle yargılanan kadın 8 yıl hapis cezası aldı. Bu karara itiraz eden kadın hakkında son sözü hakim 29 Temmuz'da söyleyecek.