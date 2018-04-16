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Skandal karar! Kaçan darbeciler serbest kalabilir

Skandal karar! Kaçan darbeciler serbest kalabilir

Yunan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, Yunanistan'da bulunan 8 darbecinin Mayıs ayında serbest kalabileceklerini dile getirdi.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 15:53 - Güncelleme: 16-04-2018 15:53

Yunan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, 24/7 radyosuna yaptığı açıklamada, Yunanistan’da bulunan 8 darbecinin Mayıs ayında serbest kalabileceklerini belirtti.

Kontonis, “18 aylık tutukluluk halleri bittikten sonra serbest bırakılmalarını engelleyecek bir durum yok. Bu süre Mayıs ortasında doluyor. Türk tarafından Yunanistan’da yargılanmaları için bir talep gelmedi” dedi.

8 darbeci, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçmıştı. Yunan yargısı, 8 darbecinin Türkiye’ye iade edilmemeleri kararını almıştı. Darbecilerin 18 aylık tutukluluk süresi Mayıs ayının başında dolacak. 

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • ss.sebo 16 Nisan 2018 17:05 Pakete gerek yok oldukları yerde bir trafik kazası bile yeterli olur ya da ay yıldız logolu birer mermi

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