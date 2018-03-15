Skandal karar AP'de kabul edildi! Erdoğan ne demişti?

AVRUPA Parlamentosu (AP) Türkiye hakkında skandal bir karara imza attı. Tüm siyasi grupların desteğini alan "Türkiye'ye Afrin'den askerlerini çeksin" karar tasarısı oylanarak kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karar tasarısı oylanmadan dakikalar evvel "Boşuna heveslenmeyin işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız'' diyerek AP'nin bu skandal çağrısını reddetmişti. AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AP Genel Kurulu'nda kabul edilen tasarıya sert tepki göstererek "vizyonsuz ve cahilane bir karar" dedi.

Çelik, AP Genel Kurulu'nda Suriye'deki duruma ilişkin yapılan oylamaya dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çelik, AP Genel Kurulunda alınan kararın çok şaşırtan bir karar olduğunu belirterek, "AP gibi bir kurumun Suriye'de olup bitenden ne kadar uzak olduğunu, sahadaki gelişmeleri görmekten ne kadar uzak düştüğünü gösteren bir karar oldu" dedi.

AP EN VİZYONSUZ KARARLARINDAN BİRİ: Türkiye'nin, kararı dikkatle okuduğunu vurgulayan Çelik, "Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile oraya başlattığı mücadeleden bahsederken, (Suriye'deki hassas dengeleri daha zora sokacak, çatışmaya yeni çatışma ekleyecek bir girişimdir) diyor. AP'nin son birkaç yılda altına imza attığı en vizyonsuz kararlardan bir tanesi bu" diye konuştu.

'AP ÇATIŞMAYA ÇATIŞMA EKLİYOR': Suriye'de istikrarın sağlanması için Türkiye'nin Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinde verdiği desteğe dikkati çeken Çelik, "Çatışmaları kimin ürettiği, çatışmalara karşı kimin seyirci kaldığı herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada terör örgütü Türkiye'ye saldırırken bir Avrupa ülkesine, AB'ye adaylık müzakereleri yürüten bir NATO ülkesine bu saldırıları yaparken, çatışmaya çatışma eklemek gibi bir yaklaşımla bu cümlelerin ele alınması, AP'nin bu konuda ne kadar vizyonsuz, cahilane bir karara imza attığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

GENEL KURUL'DA KABUL EDİLDİ: AP Genel Kurul oturumunda kabul edilen tasarıda, Türkiye'ye Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı durdurması çağrısında bulunularak harekatın sivilleri tehdit ettiği savunuldu. Afrin'de yükselen tansiyondan endişe duyulduğu belirtilen kararda, Türkiye'nin Afrin'den askerlerini çekmesi ve yapıcı rol oynaması çağrısı yapıldı.

"ÇATIŞMA RİSKİ ENDİŞE VERİCİ": Kararda, "Afrin’den sivil kayıp haberleri geldiği" iddia edilerek "Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak tanımlanmış grupların yenilgiye uğratılmasına yoğunlaşılması" istendi. Afrin’deki "tırmanışın kaygı verici" olduğu belirtilen kararda, Türk ordusu ile Esed veya Rus güçleri arasında olası çarpışma ve ABD ile artan gerilim "endişe verici" olarak nitelendirildi.

TÜRKİYE'YE ÜSTÜ KAPALI TEHDİT: Kararda, Türkiye’nin Afrin’den askerlerini çekmesinin ülkenin ulusal çıkarına olduğu savunularak "Suriye’de yeni cepheler açmanın Türkiye’nin güvenlik çıkarlarıyla bağdaşmadığı" ifade edildi.

ESED, RUSYA VE İRAN İŞLEDİKLERİ İĞRENÇ SUÇLARIN SORUMLULUĞUNU ALSIN: AP üyeleri, Beşşar Esed rejimi, Rusya ve İran'a Suriye'de 30 günlük ateşkese uymaları çağrısında bulunarak Suriye'de işledikleri "iğrenç suçların" sorumluluğunu almaları gerektiğini belirtti. AP Genel Kurulunda konuşan parlamenterler, Suriye'de tırmanan şiddeti ve insan hakları ihlallerini kınayarak savaşın 400 bin can aldığını ve milyonlarca kişiyi yerinden ettiğini vurguladı.

BURİYE SAVAŞ SUÇLARI MAHKEMESİ KURULSUN: Parlamento üyeleri, özellikle Rusya, İran ve Esed rejimine 30 günlük ateşkese uyulması ve uluslararası Suriye savaş suçları mahkemesi kurulması çağrısında bulundu. Parlamenterler, Rusya, İran ve Esed rejiminin, Suriye'de işledikleri "iğrenç suçların" sorumluluğunu almaları gerektiğine dikkati çekti.