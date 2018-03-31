Skandal ifadeler! Afrin harekatına işgal dedi

Amerika, İsrail ve Batı'dan gelen açıklamalara benzer yorumların Suudi Arabistan medyasında gündeme gelmesi dikkat çekiyor.
Suudi Arabistan'da yayın yapan El-Avsat gazetesinde Lübnanlı yazar İlyas Harfus'un imzasıyla çıkan yazıda Afrin harekatı işgal olarak nitelendirildi.
HADDİ AŞAN SÖZLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu operasyonla birlikte Osmanlı hayallerini güçlendirdiğini ifade eden Harfus, tarihte Arapların Osmanlı'ya derin dersler verdiğini iddia ederek iyice küstahlaştı.
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