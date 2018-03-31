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Skandal ifadeler! Afrin harekatına işgal dedi

Skandal ifadeler! Afrin harekatına işgal dedi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki proje terör örgütlerine darbe vurduğu Zeytin Dalı Harekatı malum kesimleri rahatsız etmeye devam ediyor.

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Eklenme Tarihi: 31-03-2018 17:47 - Güncelleme: 31-03-2018 17:47

Amerika, İsrail ve Batı'dan gelen açıklamalara benzer yorumların Suudi Arabistan medyasında gündeme gelmesi dikkat çekiyor.

Suudi Arabistan'da yayın yapan El-Avsat gazetesinde Lübnanlı yazar İlyas Harfus'un imzasıyla çıkan yazıda Afrin harekatı işgal olarak nitelendirildi.
 
HADDİ AŞAN SÖZLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu operasyonla birlikte Osmanlı hayallerini güçlendirdiğini ifade eden Harfus, tarihte Arapların Osmanlı'ya derin dersler verdiğini iddia ederek iyice küstahlaştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Hamal 31 Mart 2018 18:30 Bunlar icin bir de Yas ilan etmis, bayraklari yariya indirmisdik, yaziklar olsun.

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