Skandal görüntüler! Utanmaz çift, parkta ilişkiye girdi

İNGİLTERE'nin Leeds kentindeki Ronudhay Parkı'nda bir çift güpegündüz cinsel ilişkiye girdi. Olay yerine polis gelmeyince parka çocuğunu getiren bir baba harekete geçti utanmaz çiftin yanına koştu. Öfkeli baba, erkeğe bir tokat patlattı.

Skandal görüntüler! Utanmaz çift, parkta ilişkiye girdi

Rezalet görüntüler, İngiltere'de popüler bir parkta kaydedildi. Leeds kentindeki Ronudhay Parkı'nda bir çift güpegündüz cinsel ilişkiye girdi. Etrafta yetişkinlerin yanı sıra çocuklar da vardı. Çocuklar, parktaki kriket sahasında oynuyordu. Bir anne polisi aradı ve "Merhaba, bazı insanların yarım saat önce çocukların önünde seks yaptığını bildiriyorum. Şimdi yeniden aynı şeyi yapıyorlar, sizi arayan üçüncü kişiyim" dedi.

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Skandal görüntüler! Utanmaz çift, parkta ilişkiye girdi

Polis gelmeyince parka çocuğunu getiren bir baba harekete geçti. Çiftin yanına koşarak gitti ve erkeğe bir tokat patlattı. Utanmaz çift hemen toparlanmaya çalıştı. Baba etraftaki insanları göstererek peş peş iki tokat daha attı. Pazar günü öğleden sonra çekilen video kaydı, İngiltere'de büyük ses getirdi.

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Skandal görüntüler! Utanmaz çift, parkta ilişkiye girdi

İşte İngiltere'deki skandal görüntüler...

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Skandal görüntüler! Utanmaz çift, parkta ilişkiye girdi

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