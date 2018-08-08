Skandal görüntüler! Utanmaz çift, parkta ilişkiye girdi

Rezalet görüntüler, İngiltere'de popüler bir parkta kaydedildi. Leeds kentindeki Ronudhay Parkı'nda bir çift güpegündüz cinsel ilişkiye girdi. Etrafta yetişkinlerin yanı sıra çocuklar da vardı. Çocuklar, parktaki kriket sahasında oynuyordu. Bir anne polisi aradı ve "Merhaba, bazı insanların yarım saat önce çocukların önünde seks yaptığını bildiriyorum. Şimdi yeniden aynı şeyi yapıyorlar, sizi arayan üçüncü kişiyim" dedi.