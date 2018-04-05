Skandal görüntüler! Balçiçek İlter'in ekibine saldırdılar

17 yaşında vahşice katledilen Ecem Balcı cinayetini araştıran Balçiçek İlter'le Olay Yeri ekibinin muhabirine saldırdılar.5 Ocak'ta kaybolan Ecem Balcı'nın Süleyman K. tarafından gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Süleyman K. genç kız kaybolduktan 43 gün sonra Ecem'i Ayvazpınar Köyü'ne gömdüğünü itiraf etmişti. Süleyman K. verdiği ilk ifadede Ecem Balcı'yı gömmek için kazma ve küreği Hüseyin adlı bir arkadaşının evinden aldığını da söylemişti.

Muhabir Sema Akbulut ve kameraman Gökay Yıldız, Gölcük'te Hüseyin Bey ile görüşmek için randevulaştı. Randevu saatinde olay yerine giden ekip, Hüseyin Bey'in kız kardeşi tarafından saldırıya uğradı. Uğradığı saldırı sonrası üstü başı paramparça oldu.Uğradığı saldırı sonrası üstü başı paramparça olan muhabir Sema Akbulut yaşadığı şoku canlı yayında işte böyle anlattı.

  • Medya 05 Nisan 2018 11:57
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