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Skandal görüntü sonrası gözaltına alındılar

Skandal görüntü sonrası gözaltına alındılar

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kutlamalarında, belediye binası önünde, üniformalı zabıta memurları ile belediye çalışanlarının havaya tabancayla ateş ettiği olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 15:29 - Güncelleme: 30-03-2018 15:29

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi belediye binası önünde gerçekleşen olayın görüntülerinin yayınlanmasının ardından büyük tepki görmüştü. Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü kutlamaları sırasında, bazı kişilerin havaya ateş açtığına yönelik görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI: Açıklamada, olayla ilgili gerekli incelemelerin yapıldığı, 28 Mart günü gerçekleştirilen kutlamalarda havaya ateş ettiği tespit edilen 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 kurusıkının ele geçirildiği belirtilerek, konuya ilişkin adli ve idari soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 30 Mart 2018 16:39 Kutsal Cuma - İsa'nın çarmıha gerildiği gün bayramınız mübarek olsun !

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