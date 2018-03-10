  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Skandal gelişme: Salih Müslim'e garanti verdiler! 'Korkmasına gerek yok'

Skandal gelişme: Salih Müslim'e garanti verdiler! 'Korkmasına gerek yok'

Türkiye’nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı terör örgütü PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslim'in Danimarka'ya gideceği açıklandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-03-2018 22:33 - Güncelleme: 10-03-2018 00:15

Türkiye’nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı terör örgütü PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslim, Avrupa’daki temaslarına devam ediyor. Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandıktan sonra Türkiye’nin iade talebine rağmen serbest bırakılan Müslim’in bu seferki durağının Danimarka olacağı kaydedildi.

PARLAMENTODA OLACAK: Danimarka parlamentosunda grubu bulunan Birlik Listesi Dış Politika Sözcüsü Sören Söndergaard, Müslim’in önümüzdeki pazartesi günü Danimarka Parlamentosunda bir dizi görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi. Salih Müslim’in Danimarka’ya geleceği tarih ise kesin olarak açıklanmadı.

Söndergaard, Müslim’in, Danimarka’da korkmasına gerek olmadığını söyledi, Müslim’in hukuksal haklarının korunması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek Danimarka’da gözaltına alınmasını beklemediğini belirtti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Skandal gelişme: Salih Müslim'e garanti verdiler! 'Korkmasına gerek yok' haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Mehmet AYDIN 10 Mart 2018 10:10 ..başka bir ülke onun peşinde olsa idi mesela İsrail Rusya ABD vesaire kesin işi bitmiş gereği yapılmıştı MİT operasyon yetkisi mevcut bence öyle olmuyor böyle olmalı

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro