Skandal gelin adayı Naz Mila Türkiye güzeliyle dalga geçti olay paylaşım

İzdivaç programları sayesinde ünlenen Naz Mila, eski Türkiye güzel Senem Kuyucuoğlu ile dalga geçti. Instagram hesabından yaptığı paylaşıma 'Türkiye güzeline bak' yorumunu yazan Naz Mila'nın paylaşımı, kısa sürede çok konuşuldu.

Skandal gelin adayı Naz Mila Türkiye güzeliyle dalga geçti olay paylaşım

İzdivaç programları sayesinde şöhrete kavuşan Naz Mila, programdan sonra da paylaşımları ile adından söz ettiriyor. Daha önce kendi videoları ile olay yaratan Naz Mila, bu kez eski Türkiye Güzeli ile dalga geçtiği o video ile olay yarattı.

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Skandal gelin adayı Naz Mila Türkiye güzeliyle dalga geçti olay paylaşım

Eski Türkiye Güzeli olan Senem Kuyucuoğlu, Nişantaşı'nda bir kafede garsonluk yaparken görüntülendi. Daha önce uyuşturucu batağına saplanan Senem Kuyucuoğlu, bu hayatından memnun olduğunu belirtti.

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Skandal gelin adayı Naz Mila Türkiye güzeliyle dalga geçti olay paylaşım

'TÜRKİYE GÜZELİ'NE BAK'; Teve2'de yayınlanan 2. sayfa magazin programı da bu konuyu ele aldı ve 'Yaptığım işten gocunmuyorum, yakında kendime kafe açacağım' diyen Senem Kuyucuoğlu'nu ekranlara getirdi. 2. Sayfa magazin programını takip eden Naz Mila da Senem Kuyucuoğlu'nu Instagram hikayesinde paylaşıp üstüne 'Türkiye Güzeli'ne bak' notunu düştü.




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Skandal gelin adayı Naz Mila Türkiye güzeliyle dalga geçti olay paylaşım

Naz Mila'nın bu paylaşımı yaparken kullandığı emoji de dikkatlerden kaçmadı. Seksi paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen gelin adayı yine gündem olmayı başardı.

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