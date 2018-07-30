Skandal gelin adayı Naz Mila Türkiye güzeliyle dalga geçti olay paylaşım

İzdivaç programları sayesinde şöhrete kavuşan Naz Mila, programdan sonra da paylaşımları ile adından söz ettiriyor. Daha önce kendi videoları ile olay yaratan Naz Mila, bu kez eski Türkiye Güzeli ile dalga geçtiği o video ile olay yarattı.
Eski Türkiye Güzeli olan Senem Kuyucuoğlu, Nişantaşı'nda bir kafede garsonluk yaparken görüntülendi. Daha önce uyuşturucu batağına saplanan Senem Kuyucuoğlu, bu hayatından memnun olduğunu belirtti.
'TÜRKİYE GÜZELİ'NE BAK'; Teve2'de yayınlanan 2. sayfa magazin programı da bu konuyu ele aldı ve 'Yaptığım işten gocunmuyorum, yakında kendime kafe açacağım' diyen Senem Kuyucuoğlu'nu ekranlara getirdi. 2. Sayfa magazin programını takip eden Naz Mila da Senem Kuyucuoğlu'nu Instagram hikayesinde paylaşıp üstüne 'Türkiye Güzeli'ne bak' notunu düştü.
Naz Mila'nın bu paylaşımı yaparken kullandığı emoji de dikkatlerden kaçmadı. Seksi paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen gelin adayı yine gündem olmayı başardı.
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