Skandal dolandırıcılık kamerada! Kanser hastamız var deyip...

İSTANBUL Tuzla'da hastaneye gidecek paraları olmadığını söyleyerek sürücülerden para toplayan kadınların dolandırıcılık yöntemi 'bu kadarına da pes' dedirtti. Kadınların duygu sömürüsü yaparak sürücüleri kandırmaya çalıştığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

"KANSER HASTAMIZ VAR": İddiaya göre, trafikte araçları durduran 3 kadın hastaneye gidecek paraları olmadığını öne sürerek sürücülerden para istedi. Kadınlardan bir tanesi hasta numarası yaparken diğer 2 kadın da sürücülerle konuşarak duygu sömürüsü yaptı. Sürücüleri “Kanser hastamız var. Hastaneye gideceğiz yol paramız yok” diyerek kandıran kadınlar, zaman zaman trafiği de tehlikeye düşürdü. İnsanları kandıran ve duygularını sömüren kadınlar daha sonra beyaz bir araca binerek uzaklaştı.

  • Güncel 17 Temmuz 2018 12:09
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 17 Temmuz 2018 12:39 Abla bak kadiköy gözetepede evinin önündeydiler ordada ayni kisilerdi ayni sistemllen arabalari durduruolardi Ilk anda dolandirici olduklari belliydi zaten

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