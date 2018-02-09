Skandal! Continental reklamında Türkiye'yi haritadan sildiler

Continental, yayınladığı bir reklam videosunda kabul edilemez bir şey yaptı. Türkiye’yi haritadan silip tüm bölgeyi deniz olarak gösteren firmaya tepkiler büyüyor. İntinental'den yapılan açıklamada ise "Sosyal medyada yer alan paylaşımlar sayesinde Continental Otomotiv Global sayfasında grafik hatası olan bir videonun yer aldığının farkına vardık. Videonun hemen kaldırıldığını bildirmek isteriz.Tüm kamuoyundan özür dileriz" denildi.

Dünyaca ünlü Alman lastik firması Continental, son yayınladığı reklam filminde ülkemiz adına büyük bir saygısızlık yaptı. Reklam sırasında karşımıza çıkan Avrupa ve Asya kıtalarının gösterildiği haritada, ülkemizin özenli bir şekilde kaldırıldığını görüyoruz. Türkiye’nin sınırlarının büyük bir bölümünü kaldırıp, tüm bölgeyi deniz olarak gösteren Continental'ın hangi sebeple böyle bir şey yaptığı bilinmiyor.

Powertraing isimli teknolojinin tanıtım videosunda karşımıza çıkan bu harita, diğer tüm ülkelerin bulunduğu yerde ülkemizi haritadan silinmiş ve yerine bir deniz gelmiş görünümünde. Harita üzerinde Powertrain’in aktif olarak bulunduğu ülkeler gösteriliyor. Bu ülkelerin gösterildiği sırada ise skandal harita karşımıza çıkıyor. Powertrain hizmetinin uygulandığı ülkeleri anlattığı ve marka felsefesini izleyiciye aktardığı videoda Avrupa ve Ortadoğu bölümü geldiğinde kocaman bir Akdeniz ortaya çıkıyor.

ONTİNENAL ÖZÜR DİLEDİ: Continental’dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: Sosyal medyada yer alan paylaşımlar sayesinde Continental Otomotiv Global sayfasında grafik hatası olan bir videonun yer aldığının farkına vardık. Tüm sosyal medya kullanıcılarına bize bu hatayı bildirdikleri için teşekkür ederiz. Videonun hemen kaldırıldığını bildirmek isteriz. Derin üzüntü içerisindeyiz. Tüm kamuoyundan özür dileriz.