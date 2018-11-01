Skandal 'belki şehit gelir' diye 200 bin liraya şehitlik yaptılar!

KÖSE Belediyesi 5 dönümlük araziye 200 bin liraya 12 kişilik şehitlik inşa ettirdi. Belediye “şehit gelme” ihtimali üzerine şehitlik projesini gerçekleştirdiğini duyurdu. Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, “İnşallah olmaz ama eğer şehidimiz gelirse diye yaptık” dedi. Şehitlik şimdilik boş... Vatandaşlar, Köse Belediyesi'nin durduk yere yaptırdığı şehit- lik için “İnşallah böyle bir yere hiç ihtiyaç olmaz” diye konuştu. Köse İlçesi bugüne kadar 7 şehit verdi. Bu şehitlerden 6'sı ilçe mezarlığına, 1'i de ilçe dışına defnedildi. Yeni yapılan şehitliğe, 7 şehidin fotoğrafları da konulacak. Şehitlikte bir de anıt bulunuyor.
ŞEHİT GELEBİLİR DİYE YAPTIK... İlçe bugüne kadar 7 şehit verdi ve bu şehitlerden 6'sı ilçe mezarlığına, biri de ilçe dışına defnedildi. Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, Sözcü'ye konuştu. “Şehit gelebilir, onun için yaptık. Toplam 12 kişilik şehitliğimiz var. İnşallah olmaz ama eğer şehidimiz gelirse diye burayı yaptık” diyen Başkan Aygün şöyle devam etti:
‘RAKİPLERİMİZ ABARTIYOR'... “Şehitlik yapıldı ve buraya ilçemizin bugüne kadar verdiği 7 şehidimizin fotoğraflarını koyacağız. Diğer alanları da inşallah olmaz ama eğer şehidimiz olursa diye yaptık. Onların kabirleri burada olacak. Bu şehitlik en fazla 12 kişilik. 250 kişilik diye laflar çıktı. Burası Çanakkale mi, 250 kişilik şehitlik olsun. Bizi çekemeyen rakiplerimiz abartıyor. Alan büyük olunca öyle sanmışlar. Şehitlikte bir anıt da yaptırdık. Çok para harcamadık. 200 bin TL civarında bir para harcandı.”
BU ŞEHİTLİK İÇİN 200 BİN LİRA HARCANDI... Gümüşhane'nin Köse İlçesi bugüne kadar 7 şehit verdi. Bu şehitlerden 6'sı ilçe mezarlığına, 1'i de ilçe dışına defnedildi. Yeni yapılan şehitliğe, 7 şehidimizin fotoğrafları da konulacak. Şehitlikte bir de anıt bulunuyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER