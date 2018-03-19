Skandal Arap bakandan küstah Türkiye açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şukru ile Dubai'de görüşen BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed al Nahyan, geçmişte yaptığı Türkiye karşıtı açıklamalarının bir benzerini yineledi.

Zayed, Türkiye, İran ve İsrail'in bölgede agresif tutum sergileyerek Arap ülkeleri için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Al-Nahyan, daha önce Türkiye ve İran'ın Suriye devletinin egemenliğini azaltmaya çalıştığını ve bu iki ülkenin Suriye'den elini çekmesi gerektiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan El Nahyan'ın açıklamalarına sert tepki göstermişti.

FAHRETTİN PAŞA KRİZİNİ BAŞLATMIŞTI

Zayed, Türkleri 1916 yılında suç işlemekle suçlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Iraklı bir Twitter kullanıcısının paylaşımını kendi Twitter sayfasında paylamıştı.

Arapça tweet'te Fahri Paşa adında bir Türk subayının suç işlediği, Araplardan para ve değerli yazmalar çaldığı iddia ediliyordu.

Bu gelişmelerin ardından, çöl kaplanı lakabıyla Medine'yi İngilizlere karşı savunan Fahreddin Paşa'nın ismi ve imza attığı savunma Ankara'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin olduğu caddeye verilmişti.