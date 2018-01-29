Skandal Afrin ifadesi sonrası Baydemir hakkında flaş karar!

HDP Milletvekili Osman Baydemir, Zeytin Dalı'ndan duyduğu 'derin' rahatsızlığı bela okuyarak, NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırarak dile getirmişti.
Zeytin Dalı Harekatı için işgal ifadesini kullanan HDP'li Osman Baydemir hakkında soruşturma başlatıldı.
NATO'YA ŞOK ÇAĞRI YAPMIŞTI
HDP'li Osman Baydemir, Afrin operasyonunu destekleyenlere hakaretler savururken, Türk ordusuna "işgalci" diyerek, NATO'nun Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini söyledi ve halkı sokağa çağırmıştı.
Osman Baydemir'den NATO'ya şok çağrı! Türkiye'ye...
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Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiridi. Serbest avukatlık, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği, Şube Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı, Diyarbakır Barosu, Toplumsal Hukuk AraştırmalarDEVAMI »
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