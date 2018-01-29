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Skandal Afrin ifadesi sonrası Baydemir hakkında flaş karar!

Skandal Afrin ifadesi sonrası Baydemir hakkında flaş karar!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında twıtter’de yaptığı Afrin paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 11:23 - Güncelleme: 29-01-2018 11:23

HDP Milletvekili Osman Baydemir, Zeytin Dalı'ndan duyduğu 'derin' rahatsızlığı bela okuyarak, NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırarak dile getirmişti. 

Zeytin Dalı Harekatı için işgal ifadesini kullanan HDP'li Osman Baydemir hakkında soruşturma başlatıldı.

NATO'YA ŞOK ÇAĞRI YAPMIŞTI

HDP'li Osman Baydemir, Afrin operasyonunu destekleyenlere hakaretler savururken, Türk ordusuna "işgalci" diyerek, NATO'nun Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini söyledi ve halkı sokağa çağırmıştı.

Osman Baydemir'den NATO'ya şok çağrı! Türkiye'ye...

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • MİSAFİR 29 Ocak 2018 13:32 NATO MATO ALAYINIZ GELİN HAİNLERİN BAŞINI EZECEK TÜRK ORDUSU KURTULUŞ YOK

    CEVAP YAZ 0 6
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Osman Baydemir
OSMAN BAYDEMİR KİMDİR?

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiridi. Serbest avukatlık, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği, Şube Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı, Diyarbakır Barosu, Toplumsal Hukuk Araştırmalar

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