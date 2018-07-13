Sizce vazoyu kim kırdı? Seçime göre karakter analizi

Yerde kırık bir vazo ve vazonun kırılmasından sorumlu olabilecek muhtemel 4 çocuk var. Bu sorunun tek bir doğru cevabı yok sadece seçiminizin karakteriniz hakkında söyledikleri var. Sizce vazoyu kim kırdı? Seçiminizi yapın karakterinizle ilgili kendinizden bile gizlediğiniz özellik ortaya çıksın.
Yerdeki vazoyu kim kırdı? Resime bakarak yaptığın seçim karakterinle ilgili çok şey anlatıyor. Eğer A seçeneğindeki çocuğun vazoyu kırdığını düşünüyorsanız; sorumluluk sahibi bir kişiliğiniz var. Etrafınızdaki her şey ve herkes için çok dikkatlisiniz. Ortada bir suç varsa gerektiğinde sevdiğiniz kişi için o suçu üzerinize almaktan çekinmezsiniz.
Eğer B seçeneğindeki en büyük çocuğun vazoyu kırdığını düşünüyorsanız; vicdan sahibi bir karakteriniz var. İnsanları yargılamadan önce onları anlamayı istiyorsunuz. Desteğinizi ihtiyacı olan insanların her zaman yanında oluyorsunuz.
Eğer C'deki çocuğu seçtiyseniz; duygularınızı, düşüncelerinizi kendi faydanız için gizlemekte çok iyisiniz. Lider bir karaktere sahipsiniz. Problemlere koşulların değil, insanların sebep olduğunu düşünüyorsunuz. Bu yüzden etrafınızdaki herkese karşı temkinli yaklaşıyorsunuz.
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