Sizce vazoyu kim kırdı? Seçime göre karakter analizi

Yerde kırık bir vazo ve vazonun kırılmasından sorumlu olabilecek muhtemel 4 çocuk var. Bu sorunun tek bir doğru cevabı yok sadece seçiminizin karakteriniz hakkında söyledikleri var.

Yerde kırık bir vazo ve vazonun kırılmasından sorumlu olabilecek muhtemel 4 çocuk var. Bu sorunun tek bir doğru cevabı yok sadece seçiminizin karakteriniz hakkında söyledikleri var. Sizce vazoyu kim kırdı? Seçiminizi yapın karakterinizle ilgili kendinizden bile gizlediğiniz özellik ortaya çıksın.

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Yerdeki vazoyu kim kırdı? Resime bakarak yaptığın seçim karakterinle ilgili çok şey anlatıyor. Eğer A seçeneğindeki çocuğun vazoyu kırdığını düşünüyorsanız; sorumluluk sahibi bir kişiliğiniz var. Etrafınızdaki her şey ve herkes için çok dikkatlisiniz. Ortada bir suç varsa gerektiğinde sevdiğiniz kişi için o suçu üzerinize almaktan çekinmezsiniz.

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Eğer B seçeneğindeki en büyük çocuğun vazoyu kırdığını düşünüyorsanız; vicdan sahibi bir karakteriniz var. İnsanları yargılamadan önce onları anlamayı istiyorsunuz. Desteğinizi ihtiyacı olan insanların her zaman yanında oluyorsunuz.

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