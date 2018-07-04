Siz onları bir de makyajsız görün! Bu kadarına pes..

Asya ülkelerinde makyaj yöntemlerini başka bir boyuta taşıyan kadınlar, takma burunlar ve çene bantlarıyla tanınmaz hale geliyor. O yöntemlerin paylaşıldığı bir video sosyal medyayı karıştırdı.

Sosyal medya kullanımının gündelik hayatın içine iyiden iyiye yerleşmesiyle, egzersiz önerileri, beslenme ve sağlıklı yaşam ile makyaj videoları büyük bir izleyici kitlesine sahip.

Son dönemde özellikle Asya ülkelerinde hızla yayılan bir makyaj türü ise birçok kullanıcıya pes dedirtti. Boredpanda sitesinin derlediği videolarda, kadınlar adeta kendilerini baştan yaratıyor.

Bilindik makyaj tekniklerinin yanı sıra protez makyajın da giderek yaygınlaştığı görülürken, kadınlar bu makyajları nasıl yaptıklarını gösteriyor. Takma kirpik ve lenslerin yanında, çenelerini şekillendirmek için bant takan kadınlar, bunun bir adım ötesinde ise takma burunlar kullanıyor. Sosyal medyada hızla yayılan videoyu izleyen kullanıcılar, kadınların tanınmaz hale gelmesine ‘bu kadarına da pes’ yorumunda bulundu.