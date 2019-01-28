Siz dizisi oyuncuları Mehmetçik'i ziyaret etti sıcak görüntüler!

Bir televizyon kanalında yayımlanan "Söz" dizisindeki asker karakterleri canlandıran oyuncular, Irak sınırında terör örgütüyle başarıyla mücadele eden Mehmetçik ile bir araya gelip, onların zorlu yaşamına tanıklık etti.

Bir televizyon kanalında yayımlanan "Söz" dizisindeki asker karakterleri canlandıran oyuncular, Irak sınırında terör örgütüyle başarıyla mücadele eden Mehmetçik ile bir araya gelip, onların zorlu yaşamına tanıklık etti. Irak sınırında kurulan üs bölgelerinde PKK'lı teröristlerin yurda geçişini engelleyen Mehmetçik, zorlu coğrafya ve kış şartlarına rağmen görevini başarıyla sürdürüyor. Twitter

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Bir televizyon kanalında pazartesi akşamları ekrana gelen "Söz" dizisinde rol alan Nihat Altınkaya, Görkem Sevindik, Aytaç Şaşmaz ile dizinin yapım şirketinin Genel Müdür Yardımcısı Mücahit Murat, sınır hattının gece gündüz güvenliğini sağlayan Yüksekova ilçesindeki tabur, karakol ve üs bölgelerini ziyaret ederek, buradaki askerlerle bir araya geldi. Twitter

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Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda karşılanan dizi ekibi, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığından askeri helikopter ile Yeşiltaş Karakolu'na geçti. Burada Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler tarafından karşılanan dizi ekibi, askerlerle buluştu. Mehmetçik ile sohbet edip fotoğraf çeken sanatçılar, askerlerin bağlama eşliğinde söylediği türkülere eşlik etti. Karakol içindeki şehitliği ziyaret eden ekip, ardından askeri araçlarla Dağlıca Taburu'na götürüldü. Twitter

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