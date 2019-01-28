Siz dizisi oyuncuları Mehmetçik'i ziyaret etti sıcak görüntüler!

Bir televizyon kanalında yayımlanan "Söz" dizisindeki asker karakterleri canlandıran oyuncular, Irak sınırında terör örgütüyle başarıyla mücadele eden Mehmetçik ile bir araya gelip, onların zorlu yaşamına tanıklık etti. Irak sınırında kurulan üs bölgelerinde PKK'lı teröristlerin yurda geçişini engelleyen Mehmetçik, zorlu coğrafya ve kış şartlarına rağmen görevini başarıyla sürdürüyor.
Bir televizyon kanalında pazartesi akşamları ekrana gelen "Söz" dizisinde rol alan Nihat Altınkaya, Görkem Sevindik, Aytaç Şaşmaz ile dizinin yapım şirketinin Genel Müdür Yardımcısı Mücahit Murat, sınır hattının gece gündüz güvenliğini sağlayan Yüksekova ilçesindeki tabur, karakol ve üs bölgelerini ziyaret ederek, buradaki askerlerle bir araya geldi.
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda karşılanan dizi ekibi, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığından askeri helikopter ile Yeşiltaş Karakolu'na geçti. Burada Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler tarafından karşılanan dizi ekibi, askerlerle buluştu. Mehmetçik ile sohbet edip fotoğraf çeken sanatçılar, askerlerin bağlama eşliğinde söylediği türkülere eşlik etti. Karakol içindeki şehitliği ziyaret eden ekip, ardından askeri araçlarla Dağlıca Taburu'na götürüldü.
Her gittikleri yerde Mehmetçik'in sevgi gösterisi ile karşılanan sanatçılar, burada da karakolu gezip komutanlardan bölge ve verdikleri mücadele hakkında bilgi aldı. Taburdaki ziyaretini de tamamlayan dizi ekibi gecenin karanlığında askeri araçlarla bin 860 rakımlı Şehitler İrfan ve Tunahan Modüler Üs Bölgesi'ne götürüldü.
Üs bölgesinde görevli komutanlar ve Mehmetçik tarafından karşılanan dizi ekibi, soğuk hava koşullarında giydikleri askeri kıyafetlerle üs bölgesini gezdi. Mevzileri tek tek dolaşıp askerlere hem sohbet edip hem fotoğraf çeken sanatçılar, üs bölgesindeki teknoloji karşısında hayranlıklarını dile getirdi.
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